Ex-politieteamchef vrijgesproken van verkrachting hoofdagente. ‘Verklaringen in de kern niet consistent’

De 54-jarige voormalige teamchef van de politie Haarlemmermeer, Paulo de C., is donderdag door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van de verkrachting in 2019 van een destijds 39-jarige hoofdagent uit zijn team. De vrouw had in 2020 aangifte gedaan van verkrachting door de man. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van drie jaar cel tegen de man.

De rechtbank oordeelt dat de aangeefster „op cruciale punten wisselend, onvolledig en in de kern niet consistent heeft verklaard”.

De vrouw heeft in de aangifte verteld dat ze haar chef gedwongen moest pijpen in een auto op een industrieterrein. Pas later heeft ze ook verteld dat zij tegen haar zin de man heeft moeten tongzoenen en door hem met zijn vingers werd bevredigd. „Dat terwijl deze gebeurtenissen grote indruk op aangeefster moeten hebben gemaakt en het hierbij niet gaat om details”, aldus de rechtbank. Omdat de vrouw niet steeds volledig hetzelfde verhaal heeft verteld, acht de rechtbank haar verklaringen „onbetrouwbaar en niet bruikbaar voor het bewijs”.

Volgens de rechtbank bevat het dossier in deze zaak ook geen steunbewijs. Het OM oordeelt daar anders over. Het slachtoffer heeft volgens de aanklager „een betrouwbare aangifte gedaan”. De aanklager somde tijdens de zitting allerlei steunbewijs op in haar requisitoir. Uit onderzoek is gebleken dat de teamchef in een appbericht informeerde of ze belangstelling had voor anale seks. Op dit bericht wordt door de rechtbank niet ingegaan. De aangeefster wordt ook gesteund door een vertrouwenspersoon van de politie die zij na de gebeurtenissen in vertrouwen had genomen. Dat zij toen overstuur was, kan volgens de rechtbank ook passen in het scenario van de verdachte dat de vrouw avances had gemaakt in de auto en hij daarop haar boos had afgewezen.

‘Teleurstellende uitspraak’

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie spreekt van „een teleurstellende uitspraak”. Justitie zegt het vonnis eerst uitvoerig te willen bestuderen voordat een besluit wordt genomen over het eventueel in hoger beroep gaan tegen de vrijspraak.

De aangeefster laat via haar advocaat Tim Vis weten dat het vonnis „voelt als een klap na. Zij wordt door de rechtbank gehouden aan een niet door haar ondertekende, onvolledige weergave van een emotioneel intakegesprek, in plaats van haar volledige en consistente aangifte en daaropvolgende verklaringen.”

Advocaat Vis noemt het merkwaardig dat „de rechtbank met geen woord de toespeling noemt op anale seks die verdachte nadien nog per app stuurde. Ook tapgesprekken waarin zij aangeeft door verdachte te zijn gedwongen, en verklaringen van andere politiemedewerkers die haar verhaal bevestigen en zijn dwingende, seksueel getinte berichten aan haar hebben gezien, laat de rechtbank volledig onbenoemd.”

De ex-teamchef, die niet meer bij de politie werkt, laat via zijn advocaat Magrete van der Steeg weten opgelucht te zijn. „Hij heeft de wens om onder dit alles een streep te zetten.”

Lees ook: Agente die meldde dat chef haar seksueel belaagde, wordt ontslagen