Europees akkoord over terugdringen CO2-uitstoot scheepvaart

De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben donderdag een akkoord bereikt over maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen in de Europese scheepvaart geleidelijk, maar uiteindelijk aanzienlijk moeten verminderen. De nieuwe regels gelden voor grote container- en passagiersschepen – groter dan dan 5.000 bruto ton. Die zijn namelijk verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-emissies tussen de EU-havens en havens buiten de EU.

Grote zeeschepen hoeven hun CO2-uitstoot in 2025 weliswaar nog maar met 2 procent verlaagd te hebben, het uiteindelijke doel is een vermindering van 80 procent uitstoot in 2050 ten opzichte van 2020. Reders moeten voor duurzame alternatieven kiezen en energiebesparende maatregelen nemen aan boord. Zo moeten de schepen vanaf 2030 aan de stekker wanneer zij langer dan twee uur aan de kade liggen, tenzij de reders al gebruikmaken van schone brandstof. Ook moet in 2034 minimaal 2 procent van de gebruikte energie van de schepen hernieuwbaar zijn.

Reders kunnen in een overgangsperiode nog gebruikmaken van LNG – dat onder meer methaan en stikstof bevat – en de duurzamere bio- en synthetische varianten, tot schone brandstoffen als waterstof, methanol en ammoniak op grote schaal beschikbaar zijn. Europarlementariër en medeonderhandelaar Caroline Nagtegaal (VVD) is blij met de deal en de overgangsperiode, zegt ze tegen persbureau ANP. Volgens haar blijft een grote rol weggelegd voor LNG in de transitiefase „die de sector nodig heeft om het emissievrije eindstation in 2050 te bereiken”.