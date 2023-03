Ethiopische regering stelt vertegenwoordiger rebellenbeweging aan als hoofd interim-regering conflictgebied Tigray

De Ethiopische regering heeft Getachew Reda, een hoge ambtenaar van de rebellenbeweging Tigray People’s Liberation Front (TPLF), benoemd tot hoofd van de regionale interim-regering van het conflictgebied Tigray. Dat maakte premier Abiy Ahmed donderdag bekend op Facebook. De benoeming komt enkele maanden na het sluiten van het vredesakkoord dat een einde maakte aan de twee jaar durende burgeroorlog in het land. De aanstelling betekent een belangrijke stap in het vredesproces in de regio, waar de autoriteiten van de Ethiopische deelstaat en de nationale regering lange tijd lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Premier Ahmed achtte Reda’s benoeming noodzakelijk „om een alomvattende interim-regering in te stellen om een duurzame vrede te waarborgen en conflicten te stoppen”, zo luidt zijn verklaring. In het verleden was de 49-jarige Getachew Reda minister van Communicatie tussen 2012 en 2018. De aankondiging komt een dag nadat het Ethiopische parlement de TPLF van een officiële lijst van terroristische organisaties had geschrapt, als onderdeel van het vredesakkoord. De rebellenbeweging, die voorheen een grote rol speelde in de Ethiopische politiek, kwam in mei 2021 op die lijst - zes maanden na het begin van de burgeroorlog.

In de burgeroorlog zouden zeker tienduizenden doden zijn gevallen. De hongersnood zou volgens een schatting 600.000 slachtoffers hebben gemaakt, miljoenen burgers werden uit hun huizen verdreven. Als onderdeel van het vredespact stemde de rebellenbeweging onder meer in met ontwapening in ruil voor de heropening van Tigray, dat tijdens de oorlog grotendeels was afgesloten van de buitenwereld. Sinds het akkoord dat werd gesloten kon het gebied opnieuw worden voorzien van basisdiensten en hulpleveringen. Tigray heeft te maken met ernstige tekorten aan voedsel, brandstof, contant geld en medicijnen.

