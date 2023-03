Dirigent Valery Gergjev gaat optreden in China

De Russische dirigent Valery Gergjev (1953), die sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vanwege zijn banden met president Poetin alleen nog in Rusland dirigeerde, geeft volgende week concerten in de Chinese hoofdstad Beijing. Dat maakte het Chinese National Centre for the Performing Arts (NCPA) bekend. De komst van Gergjev wordt gezien als vorm van culturele uitwisseling tussen Rusland en China. Met het Mariinsky Orkest, waarmee hij al ruim vijftig jaar samenwerkt, brengt Gergjev een populair programma met muziek van Prokofjev, Rimsky-Korsakov, Debussy en Rossini.

In Nederland was Valery Gergjev van 1995 tot en met 2008 chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, waarna hij bleef komen voor onder meer zijn eigen Gergjev Festival. Het orkest verbrak de banden toen Gergjev weigerde zich uit te spreken over de inval in Oekraïne, het Münchner Philharmoniker ontsloeg Gergjev op dezelfde dag als chef-dirigent.

China ziet die noodzaak niet. „Muziek kent geen grenzen. Mensen hebben culturele uitwisselingen nodig”, zei Xu Hua, expert in de betrekkingen tussen Rusland en China aan de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen woensdag in de Chinese Global Times. „In de context van het versterken van het politieke wederzijdse vertrouwen tussen China en Rusland, wordt verwacht dat culturele uitwisselingen tussen de twee landen ook frequenter zullen worden”, aldus Xu. Ook van enkele Europese musici is bekend dat ze weer in China gaan optreden nu er weer visa mogelijk zijn.

Het Concertgebouworkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest laten desgevraagd weten „de recente ontwikkelingen te volgen”. Beide orkesten hebben op dit moment geen tournees naar China in de planning.