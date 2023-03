De kikkererwtenpannenkoekjes spraken me aan. Ik hou van falafel en dit zijn eigenlijk platte instant falafels. Ik vond ze mwah, maar wellicht omdat ik geen ‘asafoetida’ en ‘kala namak’ heb. Ook vond ik dat er wat bij moest voor een maaltijd. Pitabrood en sla, en zoetzuur? Zo zijn we toch weer bij de falafel! Een ander gerecht dat me niet goed lukt zijn courgette-fritters. Die worden nooit goed gaar en zijn een beetje klef en nat. De oplossing: uitlekken! Maar weggooien van courgette-nat vind ik een beetje zonde. Yvette van Boven geeft een briljante oplossing: het uitgelekte vocht van een vulling doe je in het deeg. Dat kan met deze pannenkoekjes ook. Het recept blijft hetzelfde, alleen raspen we éérst een grote courgette grof, in een zeef op de beslagkom. Eén à twee theelepels zout erdoor, uurtje uitlekken. Na dat uur met een lepel nog wat uitpersen. Dat geeft zo’n 80 cl uitlekvocht, met zout. Aanvullen met water tot 300 ml en gebruiken in het beslag. Het zout uit het originele recept laten we weg. Als sausje kun je een dikke yoghurt met auberginepickle of yoghurt met zoute citroen gebruiken.

