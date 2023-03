En opnieuw wordt de mens met de natuur geconfronteerd. De Nederlander met een dier dat zich niet houdt aan de ongeschreven regel dat hij er mag zijn, maar dan wél ingekaderd. Op een postzegelstukje waar hij vooral geen overlast mag veroorzaken. Op uitnodiging-onder-voorwaarden:welkom, je wordt beschermd, maar dan wel in ruil voor bepaalde bouw- en leefvoorschriften.

Arme das. En eveneens: arme bever, ooievaar, meeuw, gans, wesp en wolf. Arm Waterleidingduinen-hert en Veluwe-zwijn. De Nederlander wil wel graag natuur, maar liefst niet ál te wild. Niet als hij daardoor het menselijk leven verstoort. Dan is hij opeens ‘een probleem’ en ‘een veiligheidsrisico’ waar een prijskaartje van zeker een miljoen aan hangt.

Zo omschreef spoorbeheerder ProRail althans deze week de dassen die onder het spoor tussen Stavoren en Workum, en tussen Den Bosch en Eindhoven, een burcht hebben gebouwd. Waar ProRail overigens al enige tijd van op de hoogte was. Nu dreigt het spoor te verzakken, en is het treinverkeer stilgelegd tot de das is verdwenen. Uit zichzelf, doordat zijn burcht wordt dichtgemaakt en hij ver van het aantrekkelijk hoge en droge talud een nieuw gangenstelsel graaft, of onder narcose. Dan wordt hij verplaatst naar een ‘kunstburcht’ die werd gebouwd voor een dassenfamilie die het voormalige pretpark het Land van Ooit moest verlaten.

Op nog eens veertig locaties langs het spoor zijn eveneens dassenburchten gevonden. De ooievaar heeft zich nog niet gemeld als overlastgever, maar vorig jaar zorgden nesten op de bovenleiding ook voor gevaar: ze veroorzaakten kortsluiting. En de bever, die in Venlo inmiddels een woonwijk ondergraaft, is eveneens rond het spoor actief.

De kwestie-das is een voorbeeld van de discussies die zullen blijven spelen: wat willen we in een dichtbevolkt land?

Maar bekijk het ook eens vanuit de kant van het dier. Dat leeft het liefst zover mogelijk bij mensen vandaan, en dat wordt steeds moeilijker in het steeds drukker wordende Nederland. Dieren zijn daardoor voortdurend op zoek naar nieuwe leefgebieden.

De Stichting Das & Boom, die zich de afgelopen dagen uitermate pragmatisch toonde, meewerkt aan de verplaatsing van de das, en in NRC aangaf dat het „onzinnig was om hele treintrajecten te schrappen omwille van de das”, wees daar ook op. De das is in aantal niet enorm gegroeid, maar de bebouwde kom wél.

Zo is de kwestie-das een voorbeeld van de discussies die ook in de verkiezingscampagne van afgelopen weken speelde, en de komende jaren zullen blijven spelen: wat willen we allemaal in een klein en dichtbevolkt land? Wat kan er?

Natuur in Nederland is mensenwerk. Een constructie van kunstburchten, ecoducten, groene corridors en natuurgebieden die ervoor moeten zorgen dat dieren tussen de mensen door kunnen broeden, paren en leven. En ja, af en toe moet er inderdaad een bouwproject tijdelijk stilgelegd of het treinverkeer.

Zonnepanelen in weilanden zijn nodig voor de overgang naar duurzame energie, distributiecentra aan de rand van de gemeente bevredigen de behoefte aan online boodschappen bestellen. Ze zorgen er ook voor dat de das op zoek gaat ander gras- en akkerland. Dat zal eveneens gebeuren als het spoor ‘das-onvriendelijk’ wordt gemaakt.

Die concurrerende belangen vragen om een evenwichtige afweging tussen plannen voor woningbouw en infrastructuur, tussen landbouw en natuur. Te maken door de mens. Het dier houdt zich nu eenmaal niet aan bestemmingsplannen.