Bitcoinbeliever Mario H. was helpdesk voor iedereen, ook voor criminelen

Verdachte Mario H. gedraagt zich in de rechtszaal als een helpdeskmedewerker. Geduldig neemt hij de juristen mee in de wereld van cryptovaluta. „Kijk, hier kocht ik ripple”, wijst hij bijvoorbeeld aan op een transactieoverzicht. Hij mag er even voor uit het verdachtenbankje komen en naar de rechters toelopen. De twee officieren van justitie en een rechter buigen zich met hem over de laptop van de advocaat en turen op het scherm. „En daar, wisselde ik monero voor 0,99 bitcoin.”

Al zolang hij zich bezighoudt met cryptovaluta moet hij die aan anderen uitleggen, vertelt Mario H. in november op de eerste zittingsdag bij de meervoudige kamer in Rotterdam. Iedereen wil er geld mee verdienen en bijna niemand begrijpt hoe het werkt. Het uitleggen is een tweede natuur geworden.

„Gelukkig hebben wij onze cliënt voor het begrijpen van deze zaak”, zegt Gerard Roethof, een van zijn twee advocaten. Mario H., een lange vijftiger met bril in een witte capuchontrui en spijkerbroek, wordt door de verdediging omschreven als een ‘pionier’ en een ‘educator’. „Een echte bitcoinbeliever. Een van de vele mensen op deze aardkloot die geloven dat cryptocurrency de toekomst heeft.” Roethof wrijft het de rechtbank nog wat in. „Het is voor u denk ik redelijk onontgonnen terrein.”

Hulpje criminelen

H., zo denkt het Openbaar Ministerie, zou met al zijn cryptodienstbaarheid vooral de verkeerde types hebben geholpen. Als die niet wisten hoe ze cryptovaluta konden kopen, ze veilig bewaren of omzetten in cash, kon hij het voor ze regelen. De belangrijkste van de drie verdenkingen tegen hem is dan ook het plegen van ‘bedrijfsmatig- en gewoontewitwassen’.

Daarnaast heeft hij valsheid in geschrifte gepleegd, wat hij toegeeft. Daaruit, maar ook uit onderschept berichtenverkeer zou bovendien blijken dat hij drugshandel tussen zijn geboorteland Colombia en Nederland faciliteerde. De eis is 6 jaar en 8 maanden en beslag op zijn cryptovermogen. Daarbij eist het OM ook de munten op waarvan wel sporen zijn gevonden, maar die tot nu toe buiten bereik van justitie zijn gebleven.

Mario H. is bang dat het onbegrip van de cryptowereld hem parten gaat spelen. Als rechters het niet begrijpen, vinden ze het al snel verdacht, zegt hij te vrezen als hij op 23 februari zijn zenuwen onder controle probeert te krijgen voor aanvang van de tweede zitting in de zaak.

Het OM is H. op het spoor gekomen door meldingen van ongebruikelijke transacties, gecombineerd met meldingen bij het Team Criminele Inlichtingen en een klikbrief bij de FIOD. Die kwam van zijn ex-vrouw, vermoedt H. Hij voedt hun twee tieners nu zonder haar op. Ze wonen in Spanje, hoewel hij staat ingeschreven in Delft. Met een andere vrouw heeft hij nog een dochtertje van 3. Ze hebben een omgangsregeling, waardoor het meisje deels in Colombia woont.

Vaststaat dat het hem financieel voor de wind is gegaan. Toen de Spaanse politie op 3 november 2020 op verzoek van de Nederlandse justitie binnenviel in zijn villa in Marbella, werd 87.000 euro contant aangetroffen en veel cryptovaluta op verschillende gegevensdragers. Het gaat omgerekend om miljoenen euro’s. Op de bank stond daarnaast zo’n acht ton.

Volgens H. kan hij prima uitleggen waar dat vandaan komt. Het cashgeld had hij in huis omdat hij soms als een soort wisselkantoor fungeerde. Mensen konden bij hem contant voor cryptomunten betalen als dat zo uitkwam, of ze aan hem verkopen. „Er zijn weinig plekken waar dat kan. Banken doen steeds moeilijker.” Bovendien is het in Marbella vooral een cash economie. De cryptomunten kocht hij vanaf 2015 beetje bij beetje. En die hebben goed gerendeerd.

Het geld dat hij in crypto’s stak, verdiende hij tussen 2015 en 2017 met de verkoop van versleutelde telefoons via zijn bedrijf in Colombia. Hij verzorgde de installatie van PGP-software op telefoons. PGP staat voor Pretty Good Privacy. Met name Blackberry’s met deze software waren uiterst populair bij criminelen die dachten dat ze niet waren af te luisteren. In 2017 werd het Nederlandse bedrijf Ennetcom, waar hij telefoons inkocht, opgerold door de politie. Dat leidde tot een doorbraak in veel zaken.

Kijk ook over PGP: Hoe de politie de onderwereld ontmaskert

Zijn klanten waren meestal andere bedrijven, vertelt Mario H. En een keer indirect de president van Colombia. Die herinnert hij zich nog goed, want die wilde een met goud beklede telefoon. Veel kopers maakten gebruik van de mogelijkheid in crypto’s te betalen, al dan niet na uitleg van H. Als een bedrijf in Mexico een set telefoons kocht bij zijn bedrijf in Colombia was het sneller, eenvoudiger en goedkoper de transactie in bitcoin te doen dan via dure overboekingen via reguliere banken, zegt H. Ofwel: niets geheims aan.

Het OM wil zijn boekhouding zien. Het vindt hem, als om namen en rugnummers wordt gevraagd, opvallend vaag in zijn antwoorden. „Kennelijk garandeert verdachte zijn klanten (nog immer) anonimiteit.” Zijn verleden ondersteunt zijn geloofwaardigheid niet: H. heeft een strafblad, is in 1993 veroordeeld om overtreding van de opiumwet en in 2013 voor witwassen.

Voor de twee officieren van justitie is het een optelsom, waaruit blijkt dat H. een radertje was in een netwerk dat aan alle kanten stinkt. Hij gebruikte zelf ook een PGP-telefoon. Daarop zijn chatberichten gevonden die over het verstoppen van koffers vol MDMA en cocaïne in de cargoruimten van vliegtuigen naar Nederland lijken te gaan en over de verdeling van opbrengst.

En waarom stond op zijn iPhone een cryptomixer, een applicatie waarmee het spoor dat cryptomunten achterlaten verhakseld wordt, waardoor het bijna niet meer te volgen is? Daar heeft H., die in 2017 stopte met de PGP-telefoonverkoop en fulltime in de cryptospeculatie ging, geen antwoord op. Hij ontkent mixers te hebben gebruikt.

De 295,5 bitcoin waarvan sporen staan op zijn in beslag genomen laptop, waren niet van hem, maar van vage kennissen, zegt H. Ook hier was hij slechts behulpzaam. „Ik heb toen mensen geholpen hun onveilige online wallet (digitale portemonnee) naar een veiliger wallet om te zetten. Dat ging via mijn computer.” Drie of vier kennissen kwamen daarvoor vanuit Spanje naar zijn woning in Delft. „Ze hadden via een tussenpersoon een afspraak met me gemaakt.”

6,6 miljoen

Hij vindt zichzelf eigenlijk vrij netjes. Nadat hij in Nederland ging wonen met twee kinderen heeft hij zijn cryptovermogen opgegeven bij de inkomstenbelasting. Dat steeg volgens die opgave van 290.000 euro in 2017 naar 6,6 miljoen in 2018, waarna het weer fors daalde. Het zijn geen exacte berekeningen, geeft H. toe, doordat de waarde van cryptovaluta nogal schommelt. In overleg met zijn boekhouder heeft hij het gemiddelde genomen van de waarde op 1 januari van het boekjaar.

„Cliënt had wel een boekenonderzoek verwacht, het was allemaal immers vrij nieuw”, zegt zijn advocaat Ayse Cimen, die de verdediging samen met Roethof doet. „Maar in geen duizend jaar had hij verwacht dat de Spaanse politie zijn voordeur eruit zou blazen in verband met een witwasonderzoek.”

De derde verdenking is valsheid in geschrifte. Dat geeft H toe. Samen met een vriend deed hij net alsof hij in loondienst was van diens bedrijf, zodat hij met de werkgeversverklaring een hypotheek kon krijgen voor een woning. Zijn loon bracht hij eerst zelf cash langs.

Waarom kocht hij die woning niet gewoon met de winst uit crypto’s, vraagt de officier van justitie. Dat vond H. zonde, want die stegen sneller in waarde dan investeringen op de Amsterdamse woningmarkt. Zijn bitcoins wil hij sowieso „het liefst voor het leven houden”. „Ik denk dat die misschien wel een miljoen per stuk waard worden.”

„Hoe besloot u welke munten u kocht”, vraagt de voorzitter van de rechtbank. „Ik zat de hele dag naar youtubers te kijken”, zegt H. „Je moet die informatie wel filteren.”

Af en toe klinkt hij sip. De inval en inbeslaglegging hebben ertoe geleid dat hij inloggegevens kwijt is. Bij crypto ben je grotendeels je eigen bank. Gegevens kwijt staat dan gelijk aan munten kwijt.

Het steeds vragen naar een boekhouding vindt hij nogal overbodig. Alles is toch zichtbaar op de blockchains, openbare databases van transacties? De rechter en het OM laten zich overhalen. Laat maar zien dan. Er wordt een extra zittingsdag gepland en een moment waarop H. samen met de FIOD bij zijn laptop en telefoon kan. Het levert weinig op, zo blijkt als de zaak op 23 februari verder gaat. Onder meer omdat H. zich op advies van zijn advocaten op zijn zwijgrecht beroept.

Stroomschema transacties

Dit keer begint de zitting met een stroomschema van transacties, weergegeven als bolletjes met pijlen ertussen, geprint op A3. Al snel zitten zowel de rechters als het OM en de verdediging met een groot wit vel voor zich, de advocaten aan weerszijden van H. Ze turen aandachtig.

De cryptoexpert van de FIOD wordt naar voren geroepen om toe te lichten hoe het schema gelezen moet worden. Het schema begint bij twee online marktplaatsen voor illegale waar. Van daaruit komen ze via allerlei tussenstappen bij de verdachte terecht. De expert doet zijn best simpele taal te gebruiken. „Ik stop ook wel eens geld in mijn linkerbroekzak en in mijn rechterbroekzak. Maar het is één broek”, zegt hij over geldstromen die uit elkaar gaan en weer samenkomen.

Belangrijker dan de eis van opgeteld 6,8 jaar gevangenisstraf vinden de aanklagers de ontneming van Mario H.’s vermogen, blijkt bij de toelichting op de eis. Naast de bij de inval al afgepakte (crypto)valuta, willen ze de cryptomunten hebben waar wel sporen van zijn in de software op zijn laptop, maar die ze nog niet in beslag hebben kunnen nemen en verbeurd verklaren. Zo’n straf zou de maximale preventieve werking hebben, betogen ze.

Lees ook: Coole computernerds en digitale speurneuzen in een spannend boek over cryptocurrency

Het gaat om 127 bitcoins en 546 monero’s – dat is een cryptomunt die vooral door criminelen wordt gebruikt omdat hij moeilijk te traceren is. H. begint bij het horen van die eis te wiebelen. Hij zet zijn bril af en knijpt met zijn hoofd gebogen in de brug van zijn neus.

De verdediging heeft daar ook nog iets over te zeggen. Want wat is redelijk bij zo’n vordering? Waar auto’s alleen in waarde dalen, is bij de crypto’s van H. het omgekeerde aan de hand. Hij heeft van ongeveer drie ton het twintigvoudige gemaakt, betoogt zijn advocaat Ayse Cimen. „Hij moet niet worden gestraft voor zijn goede neus voor munten die in waarde stijgen.” Bovendien zijn het volgens H. munten waar hij geen toegang toe heeft.

Grote sporttas

Naar de uitspraak op 23 maart komt H. met een grote sporttas vol kleding en in een joggingbroek. Hij heeft het gevoel dat hij zijn onschuld moest bewijzen, in plaats van andersom, zegt hij. En dat voorspelt een slechte afloop.

De rechtbank oordeelt dat H. schuldig is aan zowel het witwassen als het voorbereiden van opiumwetdelicten en valsheid in geschrifte. De waardestijging van de cryptovaluta wordt niet meegewogen in het vonnis, gekeken wordt naar de herkomst van het startkapitaal. En die kan H. onvoldoende verklaren. Voor H. weegt die waardestijging wel degelijk, want de rechtbank veroordeelt hem naast veertig maanden gevangenisstraf tot het betalen van de 127 bitcoin en 546 monero of het equivalent van de dagwaarde ten tijde van het vonnis. Dat komt neer op zo’n 3,5 miljoen euro. De bitcoin is helaas voor H. vlak voor het vonnis flink in waarde gestegen. Mario H. gaat in hoger beroep.