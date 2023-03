BBB grote winnaar waterschapsverkiezingen, met Water Natuurlijk in kielzog

Ook bij de waterschapsverkiezingen is BBB de grote winnaar geworden, zo blijkt uit de definitieve uitslag van donderdag. BBB heeft 23 procent van alle 518 te verdelen zetels veroverd: vanuit het niets 118 zetels. „Het politieke landschap bij de waterschappen verandert sterk”, stelt de Unie van Waterschappen in een verklaring. De enige partij die bij BBB in de buurt komt, is Water Natuurlijk. Deze partij, gesteund door GroenLinks, D66 en Volt, behaalde 91 zetels. Bij de vorige verkiezingen scoorde Water Natuurlijk 85 zetels. Net als BBB deed Water Natuurlijk in vrijwel alle 21 waterschappen mee, dat wil zeggen bij één waterschap onder een andere naam. In dertien waterschappen is BBB nu aan zet om het bestuur te formeren, in vijf waterschappen neemt Water Natuurlijk het voortouw. De opkomst was dit jaar met 53,1 procent groter dan ooit; vier jaar geleden bedroeg die 51,3 procent.

Grote verliezers

Grote verliezers bij de waterschappen zijn CDA, VVD en 50Plus. Het CDA gaat van 60 naar 35 zetels; de VVD van 70 naar 55 en 50Plus van 32 naar 10 zetels. Ook lokale partijen leden een fors verlies; hun aandeel in de besturen zakte van 17 procent naar 11 procent. De Partij voor de Dieren kende wél een goede verkiezingsuitslag en groeit van 17 naar 37 zetels in de waterschapsbesturen.

Zoals vorige week ook al uit de voorlopige uitslag bleek, lijkt zich in de waterschappen een tweestromenland te vormen. Weliswaar zijn de komende vier jaar opnieuw veel verschillende partijen in de waterschappen vertegenwoordigd, maar BBB en Water Natuurlijk zijn veruit de grootse en zullen vooral de dienst uitmaken.

Als belangrijkste geschilpunt tussen deze partijen geldt de mate waarin rekening wordt gehouden met de belangen van de landbouw of van de natuur en de bestrijding van de klimaatcrisis. Daarbij staat bijvoorbeeld dikwijls het waterpeil ter discussie; een hoog waterpeil op het land is over het algemeen gunstig voor de natuur maar in het groeiseizoen ongunstig voor boeren. Minder omstreden zijn de reguliere taken van de waterschappen , zoals het garanderen van voldoende en schoon water, en de bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.