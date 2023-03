Als je ati niet in iets is, laat die tori dan los

Yo, even iets over vorige week zondag hé, die Jaxie Feye gimma. Je weet toch, wij van de Smibanese University zijn voor Jaxie. Dat doelpunt van Geertruida had niet gehoeven. Maar weetje wat die tori was, Feyenoord speelde meer met de wil om te winnen. Ze speelden met hun ati.

Dat is belangrijk wanneer je op een hoog niveau opereert, bijvoorbeeld in ballie. Als je ati niet in die model is ga je nie halen. Een persoon met passie telt voor drie, en leven zonder is als koken zonder olie. Passie, en nog veel andere geestelijke gereedschappen, komen allemaal uit dezelfde bron. Die bron is je ati, en dat is waar je de kracht van alles vindt.

Leven vanuit je ati is de bedoeling in life, alleen is het ook the same life die onze ati vervuilt.

Ati [znw.]att’ie hart, bijv: die vlucht terug had veel turbulentie. Me ati ging! / die man zit er niet in met z’n ati / je gaat nie halen als je zonder je ati in die model gaat

In Suriname hebben we het over het hart wanneer we ati zeggen. In het Smibanese ook, want die taal is dominant beïnvloed door het Sranantongo. Je ati is je kompas, en met je hart op de zaak is er pas wat in de maak. Vorige week gaf Tottenham Hotspur net als Ajax in de laatste minuut een punt uit handen om dezelfde reden, gebrek aan ati. Trainer Antonio Conte ging in de persconferentie na die gimma mah op die spelers. Sterker nog, hij ging mah op die hele club. Waar hij iedereen van verweet was het gebrek aan hart, want die nammen spelen niet met hun ati. Iedereen is selfish, en ze brengen simpelweg niet op wat nodig is om het te laten lukken. Hij zegt „B, dit heb ik nog nooit meegemaakt in me carrière. Dit is onder mijn doen!”. Bepaalde mate van prestaties zijn alleen mogelijk met je ati in het spel, en zonder is er geen beginnen aan.

Als je het ook gewoon biologisch bekijkt toch, is je ati de accu in je systeem. Het is letterlijk de motor, en alles valt of staat met haar functioneren. Die tori bonkt heel de tijd, en zodra het stopt, stopt die libi. Tegelijkertijd is het ook de poort tot peace of mind, want leven vanuit je ati fleurt je op. Dat is ook wat alle religies basicly voorschrijven. Leef vanuit je hart, en daar vind je peace of mind. Wij van de Smibanese University zijn ook op dat, man. Je moet gewoon leven vanuit je hart, man. Shit, voor wat hebben we dat ding anders? Je kan er niet met de pet naar gooien zolang die shit klopt, man!

Een ding kan ik je ieder geval meegeven vandaag. Als je ati niet in iets is, kan je die tori beter loslaten. Activiteit bedrijven met iets waar je ati weinig tot niets voor voelt is water naar de zee dragen, and we ain’t on that.

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.