Zieltogende winkelketen GameStop maakt onverwacht weer winst

Het internet heeft definitief gewonnen. De Amerikaanse gamewinkelketen GameStop – begin 2021 na een actie van gebruikers van internetforum Reddit van de ondergang gered – maakt weer winst.

In het laatste kwartaal van vorig jaar kon het bedrijf van miljardair Ryan Cohen een plus van 48 miljoen dollar bijschrijven op een omzet van ruim 2,2 miljard dollar. Daarmee kende GameStop voor het eerst in twee jaar weer een winstgevend kwartaal, zo maakte de winkelketen dinsdag bekend.

In januari 2021 leek het einde van GameStop nog nabij. Hedgefonds Melvin Capital speculeerde op een naderend faillissement van de gamewinkelketen, die het vooral moet hebben van de verkoop in fysieke winkels in de Verenigde Staten. Melvin Capital ging short op het aandeel GameStop, waarmee het fonds speculeerde op een dalende beurskoers. Om het hedgefonds een hak te zetten, spoorden gebruikers van Reddit elkaar aan om massaal GameStop-aandelen te kopen om het bedrijf van de ondergang te redden.

Lees ook dit verhaal uit januari 2021 over GameStop: ‘Reddit-gebruikers zetten GameStop een hak’

Meme stock

Het maakte het aandeel GameStop tot wat een ‘meme stock’ is gaan heten: een aandeel dat door het internet wordt ingezet om een maatschappelijk statement te maken. Reddit-gebruiker Stonksflyingup – die in oktober 2020 zijn aanval op Melvin Capital opende – vond dat het hedgefonds „te hebberig” was geworden en moest worden gestraft. Het was volgens Reddit-beleggers hoog tijd om shortshellers „de dreun van de eeuw” toe te brengen.

Die aanpakte werkte. Het aandeel GameStop steeg onder invloed van Reddit-gebruikers in een paar maanden met meer dan 1000 procent. Melvin Capital, een van de succesvolste Amerikaanse hedgefondsen, verloor fors op zijn belegging. Als gevolg daarvan – en alle negatieve publiciteit – ging het hedgefonds, dat op zijn hoogtepunt 13 miljard dollar aan kapitaal beheerde, in mei vorig jaar zelfs failliet.

De gamewinkelketen gebruikte de turbulente periode om fors in de kosten te snijden, benadrukte topman Matt Furlong dinsdag in gesprek met beleggers. Als gevolg daarvan is de gameketen „nu een veel gezonder bedrijf dan in 2021”, aldus de topman. Het vertrouwen van beleggers is ernaar. Bij de opening van Wall Street woensdagochtend steeg het aandeel GameStop met 32 procent.