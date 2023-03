Waarom hooikoorts een serieuze volksziekte is

De lente is nauwelijks begonnen, maar sommige mensen hadden met Kerst al last van hooikoorts. De snotneuzen en tranende ogen zijn niet alleen een probleem in het voorjaar. De microscopische pollen veroorzaken een groot ongemak, dat nog altijd wordt onderschat. Patiënten gaan vaak niet langs een arts, waardoor ze geen optimale behandeling krijgen. Wat doet hooikoorts met je lichaam en wat kun je ertegen doen?

Presentatie: Gemma Venhuizen

Gasten: Martine Kamsma & Sander Voormolen

Redactie en montage: Elze van Driel

Foto: Martijn van der Nat / ANP

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl