Verpleegkundige met long covid wint rechtszaak, zorginstelling moet financiële schade vergoeden

Een rechter heeft een zorgorganisatie aansprakelijk gesteld voor de financiële schade van een medewerker na een coronabesmetting. De vrouw, een 28-jarige verpleegkundige, liep twee jaar geleden tijdens haar werk in een tehuis het coronavirus op en hield daar long covid aan over. Ze daagde haar werkgever voor de rechter omdat ze onvoldoende beschermd had gewerkt. De Amsterdamse rechtbank gaf de vrouw gelijk. Het vonnis werd begin januari gepubliceerd, maar kwam woensdag in het nieuws dankzij vakblad Zorgvisie.

Volgens het vakblad is het de eerste zaak waarbij een rechter een zorgwerkgever aansprakelijk heeft gesteld vanwege de gevolgen van een coronabesmetting. De vrouw raakte besmet tijdens haar werk in een Zuid-Hollands verpleeghuis. Ze heeft na twee jaar nog steeds last van long covid, kan niet volledig werken en mist daardoor inkomsten. Haar werkgever is tekortgeschoten in de zorgplicht en moet een financiële schade vergoeden, zo heeft de rechter bepaald. Het slachtoffer bereidt de schadeclaim voor, de hoogte is nog niet bekend.

De verpleegkundige stelt dat ze tijdens haar werk geen toestemming van een arts kreeg om een mondkapje te dragen, ondanks dat de verpleeghuisbewoners coronasymptomen als verkoudheid vertoonden en er volgens haar voldoende beschermingsmiddelen voorradig waren. Omdat ze onder meer met dementerende cliënten werkte, was het praktisch onmogelijk om anderhalve meter afstand te bewaren. Volgens de rechter heeft de zorginstelling het personeel met het beleid onnodig in gevaar gebracht en is die daarvoor aansprakelijk.

Onduidelijk is hoeveel Nederlanders op dit moment long covid hebben. Onlangs maakte uitkeringsinstantie UWV bekend dat zo’n drie op de vijf longcovidpatiënten die zich hebben gemeld na twee jaar helemaal niet kunnen werken. Het UWV verwacht dat het merendeel van de mensen met langdurige coronaklachten arbeidsongeschikt wordt verklaard. In 2022 hebben 1.900 mensen zich bij de uitkeringsinstantie gemeld met coronaklachten, als ernstige pijn of vermoeidheid. Ook hebben sommigen last van ademhalingsproblemen, een hoge hartslag, of angst- en depressieklachten.