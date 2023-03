Na een weekend Londen sta ik in de rij voor de zelfscanpaspoortcontrole op Schiphol. Naast mij joelt een jong Engels stel naar vrienden omdat zij voor de verkeerde – en veel langere – rij zouden hebben gekozen: die voor de non-EU-balie. Als het systeem het paspoort van de jongen weigert, vraagt hij mij waarom. „Remember Brexit?”, vraag ik. Hij zucht, en roept naar zijn vrienden: „Shit, we picked the wrong side!”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl