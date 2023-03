Redacteur NRC wint prijs voor wetenschapsjournalistiek

Met haar artikel ‘Met een revolutionaire nieuwe behandeling kwam hij van zijn jarenlange dwangneuroses af’ heeft wetenschapsredacteur Niki Korteweg dinsdag de Gouden Beitel gewonnen, de VWN-publicatieprijs 2022 van de Vereniging voor wetenschapsjournalistiek en -communicatie (VWN).

„Wetenschapsjournalistiek op zijn best”, prees de jury het artikel, dat op 15 april 2022 verscheen in NRC. Korteweg maakte een persoonlijk verhaal over een patiënt bij wie artsen erin slagen om met diepe hersenstimulatie een angststoornis te onderdrukken. Het stuk is volgens de jury „een knap geschreven mix van informatie over de nieuwe wetenschappelijke inzichten, de ingrijpende behandelmethode en de persoonlijke worstelingen voor de patiënt en zijn partner”.

De prijs bestaat uit een trofee van een Gouden Beitel en een geldbedrag van 500 euro. (NRC)