VK: ‘Reële kans dat Rusland in Bachmoet zijn momentum aan het verliezen is’

Er bestaat een „reële kans” dat de aanval van Rusland op de Oekraïense stad Bachmoet aan het afzwakken is. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie woensdag via Twitter. Het „verlies van momentum” wordt onder andere veroorzaakt door het verplaatsen van een aantal Russische militaire eenheden naar andere locaties, aldus het ministerie.

In Bachmoet, dat in het oosten van Oekraïne ligt, woeden al maandenlang hevige gevechten. Het oosten en zuidoosten van de stad zijn in handen van Rusland. Bij de strijd vallen aan de Oekraïense kant veel slachtoffers, waardoor binnen en buiten Oekraïne discussie is ontstaan of het nog wel verstandig is om de stad te blijven verdedigen. Ook president Volodymyr Zelensky zei Bachmoet niet „koste wat het kost” te zullen verdedigen.

In de inlichtenupdate van het Verenigd Koninkrijk staat niet uitgebreider omschreven wat het Russische „verlies van momentum” in Bachmoet precies betekent. „Gevechten gaan door in het centrum van de stad, en de Oekraïense verdediging blijft kwetsbaar voor omsingeling vanuit het noorden en zuiden”, schrijft het ministerie.

