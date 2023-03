Nieuwe ‘haven-vog’ moet drugscriminaliteit tegengaan. Zal het werken?

Duizenden werknemers in de Rotterdamse haven moeten binnenkort misschien gescreend worden. Rotterdamse havenbedrijven, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Justitie en Veiligheid werken aan een speciale verklaring omtrent het gedrag (vog) voor havenpersoneel. Dat bevestigt het ministerie aan NRC na berichtgeving van Trouw. Het gaat om havenwerknemers in functies die interessant zijn voor drugssmokkelaars. Ook op tafel ligt de zwaardere doorlichting door de AIVD, voor mensen die vanwege hun werk in de haven een sleutelpositie kunnen vervullen in het drugscircuit.

1Waarom is een strengere screening nodig?

46.789 kilo cocaïne werd er vorig jaar onderschept in de Rotterdamse haven. In 2021 zelfs 70.571 kilo, de grootste hoeveelheid ooit. Ongewild vervult Nederland een belangrijke rol in de Europese cocaïnehandel. Via Rotterdam en in mindere mate Amsterdam en Vlissingen komt de cocaïne het land binnen. Van daaruit verspreiden drugshandelaren het verder door Europa.

De aard van de smokkel veranderde in de afgelopen twintig jaar, zegt criminologiehoogleraar Lieselot Bisschop, die aan de Erasmus Universiteit onderzoek doet naar drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. „We zien dat de fysieke en digitale beveiliging tegenwoordig zo goed is dat er altijd medewerking in de haven aan te pas komt. Iemand die dingen weet over de haven, het toezicht, de locaties van de containers.” In de haven werken ongeveer 180.000 mensen, bij circa 1.200 verschillende bedrijven.

Het is niet zo dat die momenteel helemaal niet doorgelicht worden: veel bedrijven nemen zelf al het initiatief voor een screening. Of ál het personeel in de toekomst ook echt zal worden onderworpen aan een grondige controle voor de haven-vog — een check die wordt uitgevoerd door screeningsautoriteit Justis — is niet duidelijk.

2Hoe gaat de haven-vog eruitzien?

Een nieuwe screening voor havenmedewerkers is al lang onderwerp van gesprek. De vergelijking met Schiphol is snel gemaakt, waar iedereen die achter de douane werkt uitgebreid gescreend wordt door de AIVD voor hij aan de slag mag. Zo’n AIVD-onderzoek graaft onder meer diep in iemands verleden. Voor de Rotterdamse haven is een dergelijke screening te zwaar, zegt Bisschop: „Dat is niet haalbaar en niet betaalbaar.”

Anderzijds blijkt de gewone vog niet voldoende. De haven-vog moet een tussenvorm worden, „net een stapje zwaarder dan de gewone”. Die moet in eerste instantie gaan gelden voor havenmedewerkers in functies die interessant zijn voor criminelen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor personeel op nog crucialere posten wordt de AIVD-screening overwogen. Planners bijvoorbeeld, die precies weten waar containers worden neergezet en hoe alle stromen lopen, en die daardoor waardevol zijn voor drugscriminelen.

Zo’n specifieke screening is niet ongebruikelijk: Justis onderscheidt ook zonder de haven-vog al acht risicogebieden en zestien specifieke screeningsprofielen, bijvoorbeeld voor het onderwijs, de kinderopvang en de taxibranche. De screening voor de haven-vog gaat zich richten op drugsdelicten uit het verleden. Medewerkers met strafbare drugsfeiten op hun naam krijgen geen toegangspas voor het haventerrein. De eerste groepen medewerkers kunnen nog dit jaar een screening verwachten, verwacht het ministerie.

3Gaat de nieuwe screening helpen om drugscriminaliteit tegen te gaan?

Volmondig ja of nee durft Bisschop niet te zeggen, maar ze vindt de nieuwe screening in ieder geval een „mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking”, in lijn met de aanbevelingen uit een onderzoek dat ze in 2019 publiceerde. Van een zwaardere vog kan volgens haar een preventief effect uitgaan. „Het is opnieuw een barrière die opgeworpen wordt, dat kan mensen met een drugsverleden tegenhouden om in de Rotterdamse haven te gaan werken”.

Een vog wijst alleen uit of een werknemer in het verleden de fout in is gegaan; over de toekomst zegt het document niets. Dat de haven-vog periodiek opnieuw moet worden aangevraagd, is volgens Bisschop dan ook essentieel. Daarnaast moet de werkgever zorgen voor ondersteuning en monitoring, om zo te voorkomen dat medewerkers door criminelen worden ‘van binnenuit worden verleid’.

Verplaatsen de drugscriminelen zich niet gewoon naar Amsterdam of Antwerpen als de maatregelen in Rotterdam strenger worden? Wellicht, denkt Bisschop. „Tegelijkertijd zien we dat niet alle handelsstromen zomaar verlegd worden.” In de Rotterdamse haven zijn ze zich volgens haar wel bewust van dit ‘waterbedeffect’. Zo sloten Nederland en Belgie vorig jaar een pact om samen te werken in de strijd tegen drugscriminaliteit in de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Als laatste kan de druk op mensen die wél een pas hebben nog groter worden, zegt Bisschop. „Daar moet je ook iets mee. Met trainingen bijvoorbeeld: hoe moeten mensen ermee omgaan als ze door criminelen onder druk worden gezet. Werkgevers moeten het gesprek erover blijven aangaan.”