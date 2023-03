Macron kón niet anders, zegt hij, maar Fransen tonen weinig begrip voor pensioenplan

Hij had het liever niet gedaan, maar hij móest. Dat was de teneur van het televisie-interview van president Emmanuel Macron, waarin hij zich voor het eerst publiekelijk uitliet sinds de geforceerde aanvaarding van zijn impopulaire pensioenhervorming in het parlement. „Denkt u dat ik het leuk vind?” vroeg hij. „Ik had het als stof onder het tapijt kunnen vegen. Ik doe het in het landsbelang.”

De verwachtingen vooraf waren hooggespannen: wat zou de president doen om de gemoederen te bedaren na de aanhoudende protesten? Tegenstanders riepen op tot het intrekken van de hervorming; andere mogelijkheden waren het herschikken van de regering of het opzeggen van vertrouwen in de premier.

Maar Macron wilde er niet aan. Hij kwam, gewapend met cijfers over vergrijzing, de economische situatie in het land en de minimum pensioenleeftijd in Europese buurlanden , uitleggen waarom zijn hervorming nodig is. Één fout wilde hij toegeven: „Het is me niet gelukt mensen te overtuigen van de noodzaak.”

Dat is wel duidelijk, zegt de Parijse Chloe Nadotti (34) woensdagmiddag op het Place de la République. Graffiti op het monument achter haar roept op tot een volksopstand. „Ik werk bij een adviesbureau voor verandermanagement en ik kan je vertellen: de regering heeft alles gedaan wat je níet moet doen in een verandermanagement-traject.”

Volgens Nadotti hebben de autoriteiten te weinig en tegenstrijdig gecommuniceerd en was het contact met ‘sociale partners’ zoals vakbonden gebrekkig. „Economisch gezien snap ik dat deze hervorming nodig is, maar uit sociaal oogpunt is het superslecht aangepakt.” Daarom gaan zoveel Fransen de straat op, denkt ze. „In andere landen zullen ze wel zeggen: die zijn gek. Maar het is de Franse mentaliteit, we zijn een sociaal land.”

De 59-jarige Hessen Fanildoust – sjaaltje, nette trui – staat om de hoek te roken voor zijn winkel met Perzische tapijten. „Ik heb twee keer op Macron gestemd”, zegt hij zachtjes. „Maar ik vind de timing van deze hervorming niet goed. Na alles wat we hebben meegemaakt: de Gele Hesjes, Covid, de gestegen prijzen – het is niet het juiste moment.”

Macron zei eerder op de dag dat dit wél het juiste moment is. „De natie heeft tientallen miljarden euro’s uitgegeven om [het volk] te beschermen”, zei hij, verwijzend naar de corona- en koopkrachtsteunpakketten. „Onze [publieke] rekeningen zijn verslechterd.” Ook wil hij in gesprek met de vakbonden, over lichter werk voor mensen met zware banen en terugbrengen van de werkloosheid. Chloe Nadotti moet er een beetje om lachen. „Nu is het te laat. Iedereen is nu al boos, en wie heeft er nou zin om te communiceren als je boos bent?”

Met die boosheid zullen Parijzenaren nog wel even zitten: de dagelijkse protesten gaan door en donderdag is er weer een grote stakingsdag. Bij ‘République’ herinneren gebroken ruiten en brandplekken aan de onvrede; elders zijn stoepen ontoegankelijk door het opgehoopte afval door stakingen bij de afvalverwerking.

Grafisch ontwerper Adèle Provost (24), fel tegen de hervorming, denkt niet dat het Macron wat uitmaakt, noch dat hij in het landsbelang handelt. „Hij leeft voor Europa en zijn eigen nalatenschap.” Tekenend zijn voor haar de zorgen die er in het Élysée zouden zijn over het bezoek van koning Charles zondag. „Macron wil niet dat het beeld van een met afval bezaaid Parijs op hem afstraalt. Daar is hij meer mee bezig dan met ons.”

