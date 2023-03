Macron blijft pal achter omstreden pensioenhervorming staan

De omstreden Franse pensioenhervorming zal uiterlijk aan het einde van dit jaar worden ingevoerd. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron woensdagmiddag tijdens een ruim half uur durend interview op de nationale televisiezenders TF1 en France 2. Aanvankelijk stond de invoering voor 1 september gepland; dat wordt mogelijk later omdat de Constitutionele Raad nog naar de wettekst moet kijken. De hervorming zal haar „democratische weg” tot het einde afleggen, aldus de president. Vorige week drukte de Franse regering de hervorming door het parlement via het beruchte grondwetsartikel 49.3, waarmee een stemming van de Assemblée Nationale niet nodig is.

Het besluit om de Franse pensioensleeftijd te verhogen van 62 naar 64 wekte de afgelopen weken zowel op maatschappelijk als politiek vlak grote onrust. Het interview van Macron was zijn eerste publieke reactie sinds de regering artikel 49.3 inzette en daarmee de maatschappelijke onrust in het land, die al langer sluimerde, verder aanwakkerde. In het parlement is verzet: afgelopen maandag heeft de regering ternauwernood een motie van wantrouwen overleefd. En ook op straat toont men zich ontevreden. Al sinds de aankondiging van de hervorming half januari wordt er bij vakbondsdemonstraties geprotesteerd tegen de hervorming, en sinds ’49.3’ vinden dagelijkse, spontane protesten plaats waarbij het meermaals kwam tot opstootjes tussen de politie en betogers.

De president zei woensdagmiddag begrip te hebben voor het grote gevoel van onrechtvaardigheid dat onder een deel van de Franse bevolking leeft. Maar hij is niet bereid de regering of de hervorming te offeren - iets waar tegenstanders om vroegen. Wel erkende Macron dat hij de noodzakelijkheid van de hervorming mogelijk niet goed heeft uitgelegd. „Ik had het liever niet gedaan”, aldus de president. „Maar we vragen het Franse volk om een inspanning voor de toekomst van het land.”

Het Franse staatshoofd benadrukte dat hij niet aast „op een herverkiezing” - hij mag zich niet voor een derde keer verkiesbaar stellen. „Als ik kan kiezen tussen de kortetermijnpeilingen en het algemeen belang van het land, dan kies ik voor het algemeen belang van het land.” Macron wil naar eigen zeggen de dialoog met de sociale partners hervatten, die zich hevig verzetten tegen de hervorming. Maar eerst zullen zij donderdag nogmaals massaal demonstreren tegen de hervorming. „En dat respecteer ik.”

