In Hongkong is ‘slasher-Poeh’ niet welkom in de bioscopen

Hij was in Hongkong goedgekeurd voor vertoning, maar haalt het witte doek uiteindelijk niet: de Britse slasher-film Winnie the Pooh: Blood and Honey. De film, waarin een volwassen Winnie de Poeh tot waanzin wordt gedreven nadat hij is verlaten door zijn speelkameraad, was in China al in de ban gedaan en het verbod lijkt nu te zijn uitgebreid naar Hongkong. Een lokale distributeur deelde op sociale media dat de release was geannuleerd zonder verdere details te verstrekken.

Het Hong Kong Office for Film, Newspaper and Article Administration ontkent dat de film is gecensureerd. Regisseur Rhys Frake-Waterfield vertelde aan persbureau Reuters dat de bioscopen het er eerst over eens waren om te film te laten draaien, „en dan komen ze allemaal onafhankelijk van elkaar van de ene op de andere dag tot dezelfde beslissing. Dat kan geen toeval zijn”.

Meme van Xi Jinping

Het is niet de eerste keer dat Winnie de Poeh zich in een netelige situatie bevindt. In China geldt sinds enkele jaren een verbod om het beertje te vergelijken met president Xi Jinping. In 2013 werd de Chinese leider gefotografeerd met de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama. De foto deed menigeen denken aan een scène uit de cartoonserie met Winnie en zijn maatje Teigetje. Het beeld werd vanaf dat moment op internet een populaire meme.

Kenny Ng Kwok Kwan, directeur van het Centre for Film and Moving Image Research in Hongkong, vertelt telefonisch dat bioscopen vermoedelijk reageren op een pas ingevoerde veiligheidswet, die bij overtreding kan leiden tot stevige boetes en zelfs celstraf. Het zou dus gaan om zelfcensuur. „Elke verwijzing, hoe vaag en vindingrijk ook, naar politieke leiders in films is tegenwoordig zonder twijfel een taboe in de bioscoop.”

De veiligheidswet uit 2020 volgde op pro-democratische protesten tegen de regering. Het parlement van Hongkong nam later een nieuwe wet aan die films verbiedt die de nationale veiligheidsbelangen van China zouden schenden. Critici zeiden toen al dat de nieuwe wetgeving de levendige lokale filmindustrie van Hongkong, dat ooit het Hollywood van het Oosten werd genoemd, zal verstikken.