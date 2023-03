Gaan (kunstmatige) vulkanen de opwarming van de aarde stoppen?

Om desastreuze klimaatverandering af te wenden - waar ook het IPCC-rapport van deze week voor waarschuwt - is misschien meer nodig dan het stoppen met uitstoten van CO2. Steeds vaker klinken de mogelijkheden van geo-engineering: technologieën die ingrijpen in het klimaat om de opwarming van de aarde tot stilstand te brengen of zelfs om te keren. Wetenschapsredacteur Laura Wismans vertelt over de mogelijkheden - én over de grote risico’s.

