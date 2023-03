Eis tot 20 jaar cel om schietpartij criminelen in Bergen aan Zee

In de volgepakte rechtszaal op Schiphol kijken verdachten, rechters, advocaten en belangstellenden naar een 25 minuten durende film van het OM. Een voice-over vertelt met gedragen stem, gecombineerd met harde muziek, wat er op 16 februari 2021 in Bergen aan Zee gebeurd moet zijn. Te horen is hoe meerdere mannen, in verschillende talen, met elkaar praten vlak voor en na het doodschieten van een 45-jarige Colombiaan. Er zijn camerabeelden te zien, foto’s van auto’s, en fragmenten van tekstberichten en voiceberichten die ze elkaar stuurden.

De film is een flitsende weergave van de rol van negen mannen die volgens het OM betrokken zijn bij een poging tot ontvoering en het uiteindelijke doodschieten van de Colombiaan Andrés Castrillon. Het OM eiste woensdag gevangenisstraffen tot twintig jaar cel.

Lees ook: Hoe Bergen aan Zee het decor werd van een wraakactie in het internationale drugscircuit

Castrillon, die actief was in het internationale drugsmilieu, werd ruim twee jaar geleden op klaarlichte dag doodgeschoten in het kustdorp Bergen aan Zee, onderdeel van de gemeente Bergen. De moord had een grote impact op de inwoners: veel mensen, ook kinderen waren er getuige van.

Internationaal karakter

De achtergrond van de aanslag ligt in een conflict over drugs. Een van de verdachten zou eerder door Castrillon en zijn Colombiaanse kompanen beroofd zijn van 150.000 euro en een Rolex. Hij zou daarom een vergeldingsactie hebben gepland: samen met andere mannen werd, als een beweerde nieuwe klant, opnieuw een afspraak met Castrillon gemaakt, om hem te ontvoeren en onder druk te zetten. Dat liep uit op een schietpartij.

Wie naar de geboortelanden van de betrokkenen kijkt, ziet direct het internationale karakter van de cocaïnehandel in Nederland. De groep van het slachtoffer bestaat uit Colombianen. Castrillon had weinig met Nederland: in Europa verbleef hij voornamelijk in Spanje. De verdachten zijn geboren in een reeks landen: Polen, Armenië, Irak en Macedonië, al woont een aantal van hen wel in Nederland.

Gewelddadige confrontatie

Op camerabeelden van het schietincident wordt niet duidelijk wie heeft geschoten. Het OM betoogde woensdag dat twee Poolse verdachten, Marcin A. en Mariusz M., de organisatie van de vergeldingsactie op zich hebben genomen. Zij regelden mensen en auto’s, en bedachten het plan. Een van de schutters is volgens het OM de nog voortvluchtige Poolse Ardijan A., een andere uitvoerder van het ontvoeringsplan zou de Irakees Karwan H. zijn.

Volgens het OM vond het ontvoeringsplan – waarvan alle verdachten weet zouden hebben – plaats in de context van het internationale drugsmilieu en kon dus rekening worden gehouden met een gewelddadige confrontatie met de Colombianen. Het schieten kan dus niet los worden gezien van de ontvoering, er zou sprake zijn van „planmatig handelen” en „gewetenloosheid”. Volgens het OM is het noodzakelijk deze misdaden hard te bestraffen.

Mariusz M., Marcin A. en Ardijan A. moeten volgens justitie twintig jaar de cel in, Karwan H. en een andere uitvoerder 18 jaar. Bij andere verdachten loopt de eis uiteen tussen de drie en vijftien jaar cel.

Volgens advocaat Adem Çatbaş kan het scenario van het OM niet onderbouwd worden met bewijsmiddelen. Advocaat Jan Boone zegt geschokt te zijn door de eis van het OM. „Dit is een schrikeis.” Komende dagen zullen advocaten in de rechtszaal reageren op het betoog van het OM. De uitspraak is op 26 april.

Aanvulling 22 maart 2023: dit stuk is aangevuld met de reacties van enkele advocaten.