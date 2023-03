Drooggevallen stuwmeren en watertekorten: Spanje kampt al jaren met droogte

Een man wandelt door het bijna drooggevallen waterreservoir Pantà de la Baells, zo'n honderd kilometer ten noorden van Barcelona. Normaal is er veel recreatie (waterskieën, raften, zwemmen, varen) op het 11 kilometer lange stuwmeer. Maar grote delen van Spanje kampen al enkele jaren met extreme droogte. In de regio van het stuwmeer is de voorziening van drinkwater in de knel gekomen. Klimaatmodellen voorspellen dat, naarmate de opwarming van de aarde doorzet, het Mediterrane gebied droger zal worden, zowel in de winters als in de zomers.