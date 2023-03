De bizarre eetpatronen van beroemdheden zijn besmettelijk

Actrice en lifestyle-influencer Gwyneth Paltrow veroorzaakte veel verontwaardiging op het internet – en nu niet vanwege de vaginageurkaarzen waarmee ze zo nu en dan het nieuws haalt, maar vanwege haar bizarre eetpatroon. In een podcast met haar gezondheidscoach Will Cole somde ze haar ‘wellness-routine’ op: ze doet aan intermittent fasting; vervangt ontbijt met koffie; neemt in de middag bottenbouillon; gaat een uur bewegen en daarna de sauna in om vervolgens vroeg te dineren volgens het paleo-dieet met veel groenten. „Het is heel belangrijk voor me om mijn detox te ondersteunen”, zegt ze na het openbaren van haar op zo min mogelijk eten gebaseerde levensstijl.

Ter verdediging: „Dit was een transparant gesprek tussen mijn dokter en mij”, vertelt ze op Instagram. „Het is niet bedoeld als advies voor iemand anders.” Aldus de steenrijke eigenaar en het invloedrijke gezicht van het lifestylemerk Goop dat gezondheidsadvies verkoopt.

Het podcastgesprek vond trouwens plaats terwijl ze ter plekke vitaminen per infuus kreeg toegediend. „Ik hou van een infuus!” geeft ze toe. Haar lievelingsinfuussmaak is het moeilijk te vinden stofje fosfatidylcholine. „Dat laat mij me zo goed voelen!”

Weinig invloeden zijn zo besmettelijk als de dieetcultuur. Als een kind dat chronisch online opgroeide, lik ik nog dagelijks de wonden die de vele dieet-influencers bij me hebben achtergelaten. Ik vertel mezelf dat een witte pistolet in plaats van volkoren geen ‘cheating’ is. Je kunt alleen valsspelen met eten als je op dieet bent en dat ben ik niet, klinkt mijn interne dialoog. Maar zelfs een decennium lang ‘body positivity’, een emanciperende beweging die pleit voor acceptatie van alle lichaamsvormen, biedt geen bescherming tegen de voedseldemoniseringscultuur.

Geslonken derrière

Kim Kardashian, één van de invloedrijkste schoonheidsiconen van deze tijd, pronkt dezer dagen met haar nieuwe slanke lichaam. De omvang van haar vanwege zijn omvang geroemde derrière is aan het slinken sinds het afgelopen jaar. Haar verschijning op het Met Gala van vorig jaar in de ‘Happy Birthday, Mr. President’-jurk van Marilyn Monroe was als een uitvaartceremonie voor haar rondingen die het schoonheidsideaal van de afgelopen tien jaar bepaalden. Ze geeft aan sinds het gala haar levensstijl compleet veranderd te hebben en daardoor vele kilo’s te zijn verloren. Er is weinig tot geen plek meer voor suikers en junkfood in haar nieuwe ‘gezonde’ leefstijl, vertelt ze in interviews.

Het is onvermijdelijk dat de machtige influencer Kardashian met haar nieuwe dieet mensen zal beïnvloeden. En dan blijkt ook nog eens uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws dat als je graag naar TikToks over afvallen kijkt, je binnen een half uur terechtkomt in een stroom van video’s over eetstoornissen, extreme diëten en magere vrouwen. Uit cijfers van TikTok blijkt dat de interesse in hashtags over diëten, afvallen en sporten in Nederland al twee jaar enorm toeneemt. Het is om moedeloos van te worden.