Boris Johnson ontkent te hebben gelogen over coronaborrels: ‘Anders had Sunak het ook geweten’

Boris Johnson sprak de waarheid in het parlement, zegt Boris Johnson. Woensdag in een hoorzitting voor een commissie van Britse parlementsleden ontkende hij te hebben gelogen toen hij in december 2021 zei dat hij zich aan de coronavoorschriften had gehouden. In een van de argumenten die hij daarvoor aanvoert, sleept hij de huidige premier en partijgenoot Rishi Sunak mee.

Johnson, tot september premier van het Verenigd Koninkrijk, begon zijn betoog door zijn excuses te herhalen voor de overtreden coronavoorschriften in zijn ambtswoning op Downing Street 10. „Daar heb ik bittere spijt van en neem ik nog steeds volledige verantwoordelijkheid voor.” Maar dat die regels waren overtreden, dat geloofde Johnson niet, totdat onderzoek het tegendeel aantoonde.

Vervolgens ging Johnson in op foto’s en videobeelden die van zijn aanwezigheid op de gewraakte bijeenkomsten zijn gemaakt. Die laten volgens hemzelf „een paar dankwoorden op een werkbijeenkomst” zien, of zijn korte aanwezigheid onderweg van de ene naar de andere afspraak. Op de foto’s is te zien dat Johnson het glas heft in een kamer waar collega’s dicht op elkaar staan.

De foto’s bewijzen volgens Johnson vooral dat niemand zich van kwaad bewust was. „Om te zeggen dat deze gebeurtenissen heimelijk plaatsvonden, en tegelijkertijd door een fotograaf werden vereeuwigd, is verbijsterend ongeloofwaardig.”

Anderen in het gebouw

„Allerbelangrijkst”, zei Johnson, „als het voor mij vanzelfsprekend was dat deze gebeurtenissen in strijd waren met richtlijnen en regels, was het ook voor anderen in het gebouw vanzelfsprekend geweest, inclusief de huidige premier.” Daarmee verhoogt Johnson de inzet van de parlementscommissie: als Johnson ongeloofwaardig is, is premier Rishi Sunak dat ook.

De coronamaatregelen perfect naleven op Downing Street 10 was onmogelijk, stelde Johnson. „Het is een krappe stadswoning.” Hij wees op alle moeite die de regeringsmedewerkers deden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „Mijn overtuiging is dat de richtlijnen zo goed mogelijk zijn gevolgd, en dat dat is wat de richtlijnen vereisten.”

Brexit-plan

De hoorzitting werd tijdelijk opgeschort voor een stemming over een belangrijk deel van het plan voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland sinds de Brexit. Dat zogeheten ‘Windsor Framework’ verdeelt het goederenverkeer van het VK naar Noord-Ierland in twee stromen, één bestemd voor Noord-Ierland en één voor daarbuiten.

Het plan werd aangenomen met 515 stemmen voor en 29 tegen, schrijven Britse media. Onder de tegenstanders waren ook 22 Conservatieven. Volgens The Guardian is dat aantal voor Sunak een opsteker, omdat het betekent dat hij de oppositie niet nodig had om zijn plan door te voeren. Johnson en zijn opvolger Liz Truss stemden ook tegen.

Lees ook Roekeloos, onopzettelijk of welbewust? Wat wist Boris Johnson van de borrels op 10 Downing Street?