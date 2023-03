Bestuur van Mores, meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector, treedt af

Het bestuur van Mores, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector, treedt af. Dat meldt de organisatie woensdag. Voorzitter Amber de Vente zegt dat het bestuur „zelf onderwerp van gesprek is geworden”. Dat heeft ervoor gezorgd dat het imago van het meldpunt wordt aangetast, aldus de voorzitter.

Mores kwam in de schijnwerpers te staan na berichtgeving van de Volkskrant. Uit onderzoek van de krant bleek dat op de redactie van NOS Sport jarenlang sprake was van intimidatie, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag. Presentator Tom Egbers wordt in het artikel genoemd als een van de redactieleden die zich schuldig zou hebben gemaakt aan het gedrag. Egbers kondigde na de publicatie van het Volkskrant-artikel aan voorlopig niet op televisie te zullen verschijnen; ook de hoofdredactie van het programma trad af.

De vrouw van Egbers, Janke Dekker, was op het moment van publicatie van het Volkskrant-artikel nog voorzitter van Mores. Door haar functie bij het meldpunt durfden meerdere NOS-medewerkers volgens de Volkskrant geen klachten in te dienen over de stand van zaken bij het programma. „Zij vertrouwen er niet op dat hun klachten daar onafhankelijk zullen worden behandeld”, staat er in het artikel.

Dekker trad op 12 maart terug als voorzitter van de organisatie. Nu besluit dus het gehele bestuur van Mores om af te treden - ook De Vente, die de plek van Janke Dekker overnam. De organisatie zegt ruimte te willen maken voor een nieuw bestuur, dat professionals uit de culturele sector zal blijven helpen „wanneer zij te maken hebben gehad met of getuige geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag”.