Bernadette wilde voetballen

Docent geschiedenis Bernadette de Vos (67, derde van rechts) ging voorjaar 1965 samen met broers en zussen (v.l.n.r.) Leonard (72, psycholoog), Marjan (74, gymdocent), Roos-Marijke (70, verpleegkundige), Paul (69, neerlandicus), Hilde (65, docent) en Bob (61, projectmanager) op de foto in het ouderlijk huis aan de Lijsterbeslaan 9 in Rotterdam.

„Leonard zat nog op een internaat in Nijmegen. Omdat hij even thuis was gingen we op de foto. Vader was voor de KVP lang wethouder Sociale Zaken in Rotterdam, later ook Cultuur. Dat gaf voordelen. Paul herinnert zich kaartjes voor Deep Purple in De Doelen. We mochten alles worden; alleen níet in het onderwijs en níet bij de politie. Dat zei hij gekscherend, maar dat betweterige van leraren vond hij niks. Discussiëren was goed, maar met humor. Iedereen moest aan het woord komen. De opvoeding was vooruitstrevend. Ma had een autootje en eigen bankrekening. We mochten een muziekinstrument kiezen en sport werd gestimuleerd: jongens voetbal, meisjes hockey. Ik wilde juist voetballen. Ma zorgde ervoor dat jongens op straat dit toelieten. Maar clubvoetbal was lastig, ondanks dat vader voorzitter van RKSV Leonidas was. De KNVB verbood vrouwenvoetbal. Het was een fijne buurt, kinderrijk. Veel stoepballen op straat en thuis was er een corveelijst, ook voor de jongens. Nadat Leonard terugkeerde van het internaat zorgde pa voor extra ruimte. Hij sprak met de buren. Een muur werd doorgebroken, waarna we daar een verdieping konden gebruiken. Iedereen kreeg z’n eigen kamer. Roos herinnert zich de rust nadat de oudere kinderen vertrokken. Toch kenmerkt juist rumoer ons: praten, een beetje stoken, typische Vossenlol. Zet ons aan een tafel en de verhalen buitelen over elkaar. Dat geldt ook voor het jaarlijkse Vossenweekeinde met kinderen en kleinkinderen. Niemand zegt dan oom of tante. Iedereen noemt elkaar bij de voornaam. Bijzonder toch?”

Zelf in Opnieuw? Mail naar: opnieuweenfoto@gmail.com

