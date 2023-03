Akkoord moet zorgen voor lagere werkdruk in de jeugdzorg

Vakbond FNV en jeugdzorgorganisaties hebben een principeakkoord bereikt over de werkdruk onder jeugdzorgmedewerkers. Ze hebben afgesproken dat mensen die werken in de jeugdzorg voortaan minder cliënten hoeven te behandelen. Dat meldt de jeugdzorgtak van FNV woensdag.

Het akkoord volgt op maandenlang actievoeren door jeugdzorgmedewerkers. Zij klagen over een te hoge werklast: uit een inventarisatie die de FNV vorig jaar deed bleek dat jeugdzorgmedewerkers gemiddeld 24 cliënten tegelijk in behandeling moeten hebben. Dat is twee keer zoveel als de zogenoemde „significantienorm”. Naar die norm, van twaalf cliënten per behandelaar, moet volgens het nieuwe akkoord het komende jaar worden afgebouwd. In de jeugdzorg ervaren werknemers bovengemiddeld veel werkdruk: 55 procent vindt de werklast te zwaar, blijkt uit cijfers van het CBS.

Door de nieuwe afspraken zouden in eerste instantie de wachtlijsten in de jeugdzorg kunnen gaan oplopen. Maar dat is noodzakelijk, zegt FNV bestuurder Maaike van der Aar. „De verlaging van het aantal cliënten is een noodmaatregel die ervoor zorgt dat er überhaupt nog kwalitatief werk geleverd kan worden.”

Jeugdzorg Nederland benadrukt dat het akkoord alleen niet genoeg zal zijn om de werkdruk in de jeugdzorg aan te pakken. De belangenbehartiger vindt dat er ook meer overheidsgeld naar de sector moet gaan.

