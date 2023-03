33-jarige man aangehouden voor rol in ongeluk waarbij heel gezin overleed

Een 33-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke ongeluk op de A59 begin maart. Dat meldt de politie woensdag. Bij het ongeval in Sprang-Capelle kwamen toen vier leden van een gezin uit Raamsdonksveer om het leven. Drie personenauto’s en een vrachtwagen waren betrokken, waarbij één van de voertuigen, de auto waarin de vier slachtoffers zaten, in brand vloog.

De inmiddels aangehouden man uit Zevenbergschen Hoek was bestuurder van één van de vier auto’s en raakte lichtgewond. Hij had, zo bleek uit een voorlopige test die de politie meteen na het ongeluk afnam, te veel gedronken en drugs gebruikt. Bij het verkeersongeval op 10 maart kwamen een meisje van 10 jaar oud, een 13-jarige jongen en een man en vrouw van 46 jaar oud om het leven. Volgens omstanders konden ze niet gered worden omdat de autodeuren op slot waren.

De politie onderzocht de afgelopen weken in hoeverre de man betrokken was bij het veroorzaken van het ongeval. Hoewel volgens de politie het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk nog in volle gang is, is er „genoeg verdenking om de man nu aan te houden”. De man wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die vervolgens beslist of hij langer vast blijft zitten.