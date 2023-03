Zonnige jeugdherinneringen van een Italiaanse transgenderman

Een nieuwbouwwijk in Rome in de jaren zeventig. Een jongensachtig meisje spant draden om de zendmasten op het dak van het appartement waar ze net woont met haar ouders, broertje en zusje. Als de camera omhoog gaat, krijgen we een overzichtsshot: de draden vormen een wirwar van ongelijkvormige hokjes. „Geef mij een teken”, zegt het meisje met haar handen naar de hemel geheven. Niet veel later raakt ze samen met haar broer en zus verzeild op een terrein net buiten hun wijk in aanbouw waar zigeuners (zoals ze in de jaren zeventig nog heetten) wonen. Na wat vijandige blikken stelt het meisje zich voor als Andrea – in Italië een jongensnaam.

De scène doet denken aan Celine Sciamma’s Tomboy (2011), waarin een meisje zich na een verhuizing ook voorstelt als jongen als ze nieuwe vrienden maakt. Thuis gaat Andrea door het leven als Adriana, maar liever noemt zij zichzelf Adri. In een gesprek met haar invoelende moeder Clara (Penélope Cruz) zegt ze dat zij zich meer een jongen voelt. Als Spaanse in Italië is Clara zelf ook een buitenbeentje.

De Italiaanse film L’immensità van Emanuele Crialese gaat over hokjes en grenzen tussen seksen, maar ook tussen kindertijd en volwassenheid. Zo speelt Clara graag mee met haar kinderen. In een mooi musical-achtig intermezzo zien we het viertal in synchrone bewegingen de tafel dekken, playbackend op een vrolijk Italiaans liedje. Tijdens een kerstdiner kruipt Clara, net als de kinderen, onder tafel om de kuiten van volwassenen te kietelen. Langzaam wordt duidelijk waarom Clara liever met haar kinderen omgaat dan met haar man Felice (Vincenzo Amato, vaste kracht in films van Crialese). Hun huwelijk bevindt zich in zwaar weer: Felice is een autoritaire man, Clara is minder streng. Het ongelukkige huwelijk heeft zo zijn weerslag op hun kroost, dat veel veerkracht toont. Door glamoureuze tv-shows of romantische films als Doctor Zhivago ontsnappen Clara en Adri aan hun omstandigheden. Op die momenten transformeert Crialese hun leven tot een in zwart-wit gefilmde amusementsshow. Eventjes zijn ze dan gelukkig, tot Clara’s echtgenoot thuiskomt of Adri gemaand wordt ‘normaal’ te doen. Die intermezzo’s versterken tevens het idee dat gender een performance is.

Toch is het deels autobiografische L’immensità geen zware film over een benauwend huwelijk, genderdysforie of het transitieproces, zoals Crialese, die geboren werd als Emanuela, ooit zelf onderging: hij is Adri/Andrea. Grotendeels komt dat door Crialeses visuele vernuft, met sterke scènes en fraaie beeldcomposities. Maar ook doordat zijn jeugdherinneringen doortrokken zijn van nostalgie.

Coming of age L’immensità Regie: Emanuele Crialese. Met: Penélope Cruz, Luana Giuliani, Vincenzo Amato. Lengte: 99 min. ●●●●●

