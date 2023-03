Ziekenhuispersoneel gaat half april opnieuw staken

Personeel van ziekenhuizen en revalidatiecentra legt in april opnieuw het werk neer om actie te voeren voor een betere cao. Dat meldt de FNV dinsdag. Aan de eerste staking in maart deden ongeveer 100.000 zorgmedewerkers mee, schrijft de vakbond, die verwacht dat dat aantal deze keer groter is.

Tijdens de actiedag draaien de stakers een ‘zondagsdienst’, wat betekent dat de meeste behandelingen worden uitgesteld, met uitzondering van de spoedzorg en sommige operaties. „Het ultieme actiemiddel”, schrijft de FNV, die onder meer per direct een loonsverhoging van 10 procent eist.

De precieze dag van de staking maakt de FNV eind maart bekend, schrijft persbureau ANP. Anders zouden de behandelingen op andere momenten worden ingepland, waardoor de staking minder effect heeft.

