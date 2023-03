Vrouwenhaat en racisme binnen Londense politie, blijkt uit nieuw rapport

De politie in Londen krijgt er hard van langs in een onafhankelijk rapport dat dinsdagochtend is verschenen. Volgens het onderzoek is het grootste politiekorps van Groot-Brittannië een mannenbolwerk dat zich schuldig maakt aan racisme, homofobie en vrouwenhaat.

Het rapport werd geschreven door parlementariër Louise Casey, die een jaar lang onderzoek deed. Volgens haar kan de politie er „niet langer vanuit gaan dat de bevolking van Londen vertrouwen heeft in fatsoenlijk politiewerk”.

Het onderzoek is uitgevoerd na de verkrachting en moord op Sarah Everard door een agent twee jaar geleden. Hij werd daarvoor veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Lees ook: VK pakt geweld tegen vrouwen aan, maar is het genoeg?

Volgens het 363 pagina’s tellende rapport is het korps rot van binnenuit en worden vrouwelijke medewerkers voortdurend gediscrimineerd en heerst er diepgewortelde homofobie binnen de organisatie.

Volgens Casey is de top van het korps hierover al jaren in ontkenning en is het hen niet gelukt om het discriminerende en intimiderende gedrag uit te roeien. Als er geen verbetering komt kan het politiekorps beter ontmanteld worden, stelt Casey in het rapport.

In een reactie aan de BBC laat politiechef Mark Rowley weten dat het rapport woede, frustratie en schaamte bij hem oproept. „Het is afschuwelijk”. Ook biedt hij zijn excuses aan, aan de inwoners van Londen en stelt hij vastberaden te zijn iets aan de situatie te doen.