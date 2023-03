Twee vrouwen worden vervolgd voor opruiing tegen Rotterdamse leraar die spotprent jihadist toonde

Twee vrouwen van 20 en 22 jaar worden vervolgd voor opruiing tegen een docent die een spotprent in zijn lokaal had hangen in het Rotterdamse Emmauscollege. Dat maakte het Openbaar Ministerie dinsdag bekend. De leraar werd in 2020 ernstig bedreigd omdat hij aan godslastering zou hebben gedaan, waarna hij moest onderduiken. Of de twee verdachten leraren aan de school waren, is onbekend.

Op de cartoon was een onthoofde man te zien die treiterend zijn tong uitsteekt naar een jihadist die hem onthoofdde. De prent is een referentie naar de Charlie Hebdo-aanslagen van 2015. In 2020 ontstond er een verhitte discussie in de klas van de leraar vanwege de cartoon, die er al jaren hing; volgens een aantal leerlingen zou de jihadist de profeet Mohammed moeten voorstellen.

Er werden beelden van gemaakt. De leraar poogde tevergeefs uit te leggen dat de profeet niet was afgebeeld. Aan het einde van de schooldag gingen de beelden rond op sociale media. De docent en de school werden ernstig bedreigd, door leerlingen maar ook door mensen van buitenaf. In totaal werden negen mensen aangehouden tussen de 13 en de 24 jaar. Een aantal minderjarige verdachten kwamen al eerder bij de jeugdrechter vanwege het voorval.

De discussie over de spotprent werd ontketend vanwege de dood van de Franse docent Samuel Paty; hij werd in 2020 in het Franse Éragny onthoofd omdat hij een cartoon van Mohammed toonde in de klas. Op de dag dat de rel ontstond op het Emmauscollege werd Paty daar herdacht. De dood van Paty was één van de redenen dat de bedreigingen tegen de leraar op het Emmauscollege zeer serieus werden genomen.

Correctie (21 maart 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond abusievelijk dat het Emmauscollege in Den Haag staat. Dat klopt niet. Het is een Rotterdamse school. Hierboven is dat aangepast.