Geen mooiere verliezer dan het CDA. De partij gaat volgens de laatste prognose van negen naar vijf zetels in de Eerste Kamer en dreigt bij de volgende verkiezingen te worden weggevaagd. Pieter Heerma, de gemiddelde Nederlander herkent hem niet op straat, zei in een batterij microfoons dat de partij vooralsnog geen behoefte heeft aan een debat over de verkiezingsuitslag. Hij keek als een konijn op de snelweg dat een vrachtwagen ziet naderen, de lichten komen dichterbij en het beest kan maar niet beslissen welke kant het op moet rennen en blijft dus maar zitten.

Na de verkiezingen bij elkaar komen om te ontdekken wat je samen van alles vindt is wat aan de late kant, maar laat het maar aan het CDA over om ‘de herijking’ te verkopen als zelfoverwinning. Als oude katholieken kropen ze achter elkaar aan door het stof, sessies waarin ze zichzelf en elkaar niet spaarden. Pieter Heerma sprak van ‘lange, zware en soms emotionele’ vergaderingen.

Een ander, geweldig citaat: ‘Op het moment dat de kloof met de samenleving niet gedicht wordt, is er een levensgroot probleem.’

Politieke partij ontdekt na een verkiezingsnederlaag als allerlaatste dat er een kloof is tussen ‘Den Haag’, waarmee ze waarschijnlijk zichzelf bedoelen, en de kiezer.

Blij dat ik niet op ze gestemd heb.

Natuurlijk is er een kloof, niet zozeer tussen ‘de politiek’ of ‘Den Haag’ en ‘de burger’, maar vooral tussen het CDA en ‘de burger’. Ze vreten het geschipper niet meer.

Die hele worsteling van winnende en verliezende CDA’ers krijgen we de komende tijd in ons gezicht gesmeerd

De oplossing voor alles lijkt nu te zijn dat het CDA voorzichtig de standpunten van de grote winnaar BoerBurgerBeweging lijkt te gaan overnemen. Geen nieuwe inzichten, maar gewoon kopiëren wat er al is. De bijzondere situatie doet zich voor dat BBB eerst diende als opvanghuis voor gefrustreerde of uitgerangeerde CDA’ers en dat het moederschip nu weer achter haar verloren zoons en dochters aanhuppelt.

Of het hele CDA verdwijnt en gaat lid voor lid op in BBB, of BBB bakt er de komende tijd niets van waardoor een deel van de weglopers terugkeert naar het CDA. Die hele worsteling van winnende en verliezende CDA’ers krijgen we de komende tijd in ons gezicht gesmeerd. Wat hen en ons met elkaar verbindt is dat ze zelf ook niet weten wat ze eigenlijk moeten vinden.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

