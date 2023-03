Sandra Smallenburg en Patricia Veldhuis treden toe tot hoofdredactie NRC

Redacteuren Sandra Smallenburg en Patricia Veldhuis treden toe tot de hoofdredactie van NRC. Dat maakte hoofdredacteur René Moerland dinsdagmiddag bekend op de redactie. Moerland spreekt van „een team van adjuncten dat naar mijn overtuiging de redactie in de volle breedte kan laten floreren en leiden in deze beslissende jaren van snelle digitalisering van onze journalistiek”. Smallenburg en Veldhuis volgen adjunct-hoofdredacteuren Monique Snoeijen en Elske Schouten op en vormen straks samen met Moerland en adjunct Melle Garschagen de leiding van NRC.

Sandra Smallenburg (1973) is kunsthistoricus en schreef eerder als redacteur beeldende kunst voor NRC en gaf de afgelopen drie jaar leiding aan de Cultuurredactie. Zij hielp daarbij de (digitale) ontwikkeling van de cultuurverslaggeving naar een hoger plan te tillen. „In de hoofdredactie gaat zij onder meer de portefeuilles doen op het gebied van personeelsbeleid en talentontwikkeling, met oog voor de veelvoud aan achtergronden, perspectieven en kennisgebieden die onze journalistiek sterk maakt”, aldus Moerland.

Patricia Veldhuis (1969) is historica en nam de afgelopen jaar de portefeuille Onderwijs voor haar rekening. Eerder werkte ze op de Economieredactie en was ze chef van de redacties Binnenland en Weekend. „Ze heeft veel geschreven over kansenongelijkheid op scholen en geeft nu elke vrijdag lessen Nederlands op middelbare school Het Rhedens in Rozendaal”, zegt Moerland. „Haar ervaringen gaat zij verwerken in een boek over de uitdagingen in het onderwijs in Nederland. In de hoofdredactie wordt zij onder meer verantwoordelijk voor organisatie en budget van de redactie”.

Schouten stopt op 1 juni bij NRC om de overstap te maken naar biotechbedrijf MRC Holland. Zij was achtereenvolgens economieredacteur, correspondent Zuidoost-Azië met standplaats Jakarta, chef buitenland en vijf jaar lid van de hoofdredactie, waarvan de laatste vier jaar als plaatsvervangend hoofdredacteur.

Snoeijen blijft aan tot het einde van dit jaar. Na dertig jaar bij NRC – ze was eerder chef Opinie, chef Lux/DeLUXE, columnist, en redacteur op verschillende redacties – wil ze buiten de journalistiek een nieuwe wending aan haar carrière geven.