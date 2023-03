Prijzen bestaande koopwoningen afgenomen ten opzichte van 2022

In februari van dit jaar waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8 procent goedkoper dan in dezelfde maand in 2022. Het is de eerste keer sinds april 2014 dat de prijzen zijn gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.

Vanaf juni 2013 tot augustus 2022 was een stijgende lijn te zien in de prijsverschillen ten opzichte van een jaar eerder. Huizen werden niet alleen jaar na jaar duurder, de prijzen stegen steeds sneller. Daarna draaide de trend om, en namen de verschillen gestaag af. Huizenprijzen stegen nog wel, maar steeds minder rap - tot deze ontwikkeling in februari door het nulpunt zakte en negatief werd: een daling dus. Ten opzichte van januari daalde het prijsverschil in februari met 1,5 procent.

Voor het eerst in negen jaar dalen de woningprijzen van jaar op jaar. De prijs van bestaande koopwoningen lag eind 2022 gemiddeld 6,4 procent lager dan een jaar daarvoor. Ook staan veel meer huizen te koop, en duurt het langer voor die verkocht worden.

In februari 2023 vonden volgens het Kadaster bijna twaalfduizend woningverkopen plaats - 15,5 procent minder dan vorig jaar. In februari was de gemiddelde verkoopprijs van een woning ruim 410.000 euro.