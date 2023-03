Ophef op sociale media over seksuele voorlichtingsweek op scholen

Kenniscentrum voor Seksualiteit Rutgers ziet dit jaar een „hetze” ontstaan op sociale media over de ‘Week van de Lentekriebels’, een themaweek op basisscholen over relaties, seksualiteit en grenzen stellen. Rutgers, dat samen met de GGD-en de week organiseert, zegt tegen persbureau ANP dat de organisatie meer vragen van ouders ontvangt dan in de vele voorgaande jaren waarin de themaweek plaatsvond. In Tilburg dreigden tientallen ouders hun kinderen thuis te laten. Volgens Luc Lauwers, expert seksuele vorming bij Rutgers, dragen „foutieve berichten en nepnieuws” bij aan de ophef.

Op Twitter doet het verhaal de ronde dat jonge kinderen les zouden krijgen in orale seks. „Totale onzin,” laat Lauwers weten aan ANP. „Als dat zo was, zou ik me ook zorgen maken.” Ook zouden volgens ongeruste ouders op Twitter kinderen masturbatie aangeleerd krijgen. Rutgers noemt dat „absoluut desinformatie”. Bezorgde ouders zijn een petitie begonnen om de themaweek te annuleren, die meer dan zesduizend keer is ondertekend.

Tegenover het AD bevestigt Rutgers dat het een video offline heeft gehaald waarin ouders met hun kind praten over hun lichaam en het aangeven van grenzen. De video zou gebruikt worden om misinformatie te verspreiden. De organisatie zegt het filmpje offline te hebben gehaald „om de kinderen in de video in bescherming te nemen”.

Vragenuurtje

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje dinsdag in de Tweede Kamer uitte ook FVD-leider Thierry Baudet zijn zorgen over de lesweek en de „seksualisering van kinderen”. Hij vreest dat het lesprogramma expliciete seksuele handelingen promoot. Volgens minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma (VVD) is het juist belangrijk dat kinderen op school leren hoe ze respectvol omgaan met seksualiteit en diversiteit. Het lesmateriaal is volgens hem aangepast aan de leeftijd van leerlingen en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De minister hoopt dat bezorgde ouders in gesprek gaan met de school of de inspectie.

Sinds 2012 moeten scholen verplicht seksuele voorlichting geven. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die eerder worden voorgelicht, niet vroeger zelf seksueel actief worden dan jongeren die op latere leeftijd voorlichting krijgen. De centrale vraag van de ‘Week van de Lentekriebels’ is dit jaar: ‘Wat vind ik fijn?’