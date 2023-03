Oeganda neemt nieuwe wet aan die homoseksualiteit strafbaar maakt

Het parlement in Oeganda heeft dinsdag een strenge anti-lhbti-wet aangenomen, waarin het zelfs verboden wordt om je onder een van deze noemers te identificeren. Dat melden internationale persbureaus. Straffen voor zogenoemde „pogingen tot homoseksualiteit” kunnen oplopen tot 10 jaar cel.

Bijna alle 389 wetgevers stemden voor. Bij aanvang van de stemming zei de voorzitter dat het belangrijk was om te weten wie tegen het wetsvoorstel zou stemmen. Alleen president Yoweri Museveni kan de wet nu nog vetoën, maar hij suggereerde in een recente toespraak dat hij de wet steunt.

In het Oost-Afrikaanse land stond al een levenslange gevangenisstraf op seks met iemand van hetzelfde geslacht. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemt de nieuwe wet „een nog schandelijkere versie” van een anti-lhbtiwet die in 2014 al werd aangenomen - en waartegen de mensenrechtenorganisatie destijds ook al bezwaar aantekende. Ook uit andere hoeken klonk felle kritiek. De wet werd later nietig verklaard. Human Rights Watch hekelt de nieuwe wet omdat die mensen criminaliseert op basis van wie ze zijn, in plaats van hun gedrag.