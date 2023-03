Lange uren, overal pijn en financiële problemen: werken in de ouderenzorg

Niet of nauwelijks kunnen rondkomen en je gezondheid achteruit zien gaan: wie in de ouderenzorg werkt doet dat met passie en toewijding, maar vaak ten koste van zichzelf. Onderzoeksjournalist Lucas Brouwers ziet hoe werken in de ouderenzorg onlosmakelijk verbonden is met bestaansonzekerheid. Hoe zit het met de kwetsbaarheid van de zorgende klasse?

