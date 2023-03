Kan ‘Succession’ gokken wat Murdoch gaat doen?

Nooit iets van gezien. Dat mailde Rupert Murdoch (92) onlangs toen een journalist hem vroeg naar HBO’s hitserie Succession, over de dynastieke troebelen van een rechtse, stokoude mediamagnaat en diens nageslacht. Schrijver Jesse Armstrong had de Murdochs in zijn achterhoofd, zegt hij, maar ook andere mediageslachten: de Maxwells, de Hearsts, de Mercers van Breitbart, de Redstones van Viacom.

Sure. Maar Rupert Murdoch slaat vast geen aflevering over. Want Succession gaat dus gewoon over hem. Hoe kan het anders van een schrijver die in 2010 het filmscript Murdoch schreef, over Rupert Murdoch die zijn vier oudere kinderen op een familiediner wil overhalen om zijn jonge dochters bij derde vrouw Wendi stemrecht te gunnen in hun familie-trust? De film ging niet door, de serie Succession wel – en is inmiddels goed voor 13 Emmy Awards en 48 nominaties.

Maandag begint het vierde en laatste seizoen. Reken op de vertrouwde machiavellistische manoeuvres, op dynastieke verstrengeling van macht, geld, familie en liefde die elke emotie transactioneel maakt en elke transactie emotioneel. En op profaan geroddel, gejen en gevloek. Je weet nooit wat straks gebeurt, zucht zus Shiv tegen haar broers Kendall en Roman. „Jij kan opeens een massamoord plegen in een 7-Eleven en jij zomaar met je pik in een AI-gestuurde afzuigmachine klem raken.”

In seizoen 4 nadert de familiedynamiek van de Roys meer dan ooit die van de Murdochs. Diens News Corporation bestond uit talloze kranten, uitgevers, satellieten, kabelzenders en Hollywoodstudio 20th Century Fox. Via zijn media legde Murdoch de Australische, Britse en Amerikaanse politiek zijn wil op; die invloed gebruikte hij om zijn imperium verder uit te bouwen. De schandalen van Succession spiegelen die van de Murdochs. De misbruikaffaire binnen de cruise-divisie die zoon Kendall in Succession bijna de kop kost refereert aan het Britse News of the World-afluisterschandaal van 2011 die zoon James Murdoch trof. Het #MeToo-seksschandaal rond Roger Ailes en Fox News is daar ingevouwen.

Net als Rupert Murdoch, die in 2018 tussen leven en dood balanceerde na een val op een plezierjacht, wordt Logan Roy aan zijn sterfelijkheid herinnerd in seizoen 3. Hij begrijpt de nieuwe mediawereld van techgiganten en streamingdiensten niet langer. Op aanraden van zoon Roman steunt hij een Trumpiaanse presidentkandidaat, maar de succesformule van rechtse aanvalsmachine en neutraal media-imperium gaat wringen. Tegelijk twijfelt de patriarch aan de capaciteiten van de kinderen die hij trainde als mediamagnaat. De opvolgingskwestie blijft bungelen.

Zou de patriarch overlijden, dan dreigt een brisante opvolgingsstrijd: zijn belangen zijn ondergebracht in een familie-trust met één stem voor de oudere kinderen. Bij de Murdochs én de Roys betreft het vier kinderen uit twee huwelijken. De oudste (Prudence/Connor) houdt zich afzijdig, de twee zonen uit huwelijk twee (Kendall/James en Roman/Lachlan) wisselen stuivertje als vaders favoriet en zwart schaap, dochter (Elisabeth/Shiv) intrigreert in de schaduw. Alleen de twee minderjarige dochters uit Murdochs derde huwelijk ontbreken in Succession.

Logan Roy besluit aan het eind van seizoen 3 zijn concern Waystar Royco grotendeels aan een rivaal te verkopen. De tijd is rijp om te cashen, Logan prefereert de Zweedse techmagnaat Lukas Matsson boven zijn eigen kroost: Kendall is labiel en overmoedig, Roman een wezelachtige pestkop, Shiv te behoeftig. Zo verkocht Rupert Murdoch in 2019 zijn film-, kabel- en satelliet-onderdelen aan Disney voor 71,4 miljard dollar en hield zelf wat speeltjes: zijn oude kranten, het tv-conglomeraat Fox Corporation. Daar zwaait zoon Lachlan inmiddels de scepter: James en Elisabeth verlieten het familiebedrijf.

Zover zijn we niet in Succession: daar is de ontmanteling van Waystar Royco nog niet beklonken. De kinderen spannen samen tegen pa: ze fröbelen met de hippe ‘mediahub’ The Hundred en zetten hem de voet dwars in een biedingsoorlog. Uiteraard cultiveren ze stiekem lijntjes naar pa en rivalen om elkaar tijdig een mes in de rug te kunnen steken.

Maar wat als? Vader Logan Roy houdt contact met Roman, die hij baas wil maken van zijn pitbull-zender ATN – zeg maar Fox. De buit is nog lang niet verdeeld in Succession, dus wat als Logan Roy? Ik denk dat Rupert Murdoch daar ook benieuwd naar is.

