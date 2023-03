Kabinet spoort rijksambtenaren aan TikTok van hun werktelefoons te halen, werkt toe naar verbod

Het kabinet roept rijksambtenaren op om TikTok van hun werktelefoons te verwijderen. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering, D66) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om alle apps „van bedrijven uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland”.

Het is een eerste stap, schrijft Van Huffelen. Later wil het kabinet werktelefoons zo inrichten dat het helemaal niet meer mogelijk is om apps als TikTok erop te zetten. „Ik wil dit beleid zo snel als mogelijk ingericht hebben.”

In een debat in februari bleek een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander van een TikTokverbod op werktelefoons van ambtenaren. Van Huffelen vroeg vervolgens advies van inlichtingendienst AIVD, die op zijn beurt waarschuwde voor een „verhoogd spionagerisico” bij gebruik van apps als TikTok.

Nog geen totaalverbod

Ambtenaren krijgen het advies om TikTok te verwijderen van alle telefoons die ze voor werk gebruiken, licht een woordvoerder van de staatssecretaris toe. „Als je je werkmail op je privételefoon hebt staan, ontraden we ook om daar apps uit spionagegevoelige landen op te installeren.”

Het beleid geldt voor alle ambtenaren die voor de rijksoverheid werken, dus de ministeries en de uitvoeringsorganisaties die daaronder vallen. Gemeente- en provincieambtenaren, politieagenten en docenten vallen daar dus niet onder. Mogelijk komen er uitzonderingen voor personeel dat TikTok voor hun werk nodig heeft, zegt de woordvoerder, maar wie dat precies zijn is nog niet bekend.

Een verbod in heel Nederland is volgens de woordvoerder niet aan de orde. „Het signaal van de AIVD nemen we binnen de Rijksoverheid zeer serieus, en daarom ondernemen we nu actie. Maar de dreiging geldt uiteindelijk voor ons allemaal.”

‘Veiligheid is prioriteit’

Sinds TikTok in november het privacybeleid aanpaste en personeel in China daarmee toegang gaf tot persoonsgegevens van Europese en Britse gebruikers, is de weerstand tegen de app gegroeid. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en België hebben TikTok van overheidstelefoons geweerd. Ook in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden geldt een verbod.

Europees vertegenwoordigers van TikTok zeiden eerder tegen NRC dat veiligheid hun „prioriteit” is. De data van Amerikaanse gebruikers is in handen van het Amerikaanse bedrijf Oracle, en ook de gegevens van Europese gebruikers worden uiteindelijk ondergebracht bij een andere partij.

