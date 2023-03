Kabinet haalt investeringsfonds NAVO naar Nederland

Een groot investeringsfonds van de NAVO gaat zich vestigen in Nederland. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken maandag. Het kabinet probeert al een tijdje het hoofdkantoor van het NATO Innovation Fund (NIF) naar Nederland te halen. Het fonds is vooral bedoeld voor het stimuleren van nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, verwerking van big data en innovaties op het gebied van nieuwe materialen en energie.

De komst van het fonds betekent goed nieuws voor onder meer start-ups. Die zouden makkelijker nieuwe financiering kunnen vinden voor technologische innovatie. NAVO-lidstaten gaan via het fonds over een periode van vijftien jaar een miljard euro investeren in start-ups die zich op dat gebied willen ontwikkelen. Nederland heeft toegezegd om ruim 55 miljoen euro bij te dragen.

Het fonds wil zich voornamelijk richten op zogeheten dual-use-technologie, toepassingen die niet alleen gebruikt kunnen worden voor defensiedoeleinden, maar ook in de samenleving als geheel van nut zijn. Bedrijven hebben doorgaans grote moeite om privaat geld aan te trekken voor de ontwikkeling van zulke toepassingen. Bovendien is de ontwikkeling daarvan behoorlijk duur.

Nederland hoopt dat de komst van het investeringsfonds een voorbode is voor het aantrekken van andere grote fondsen. Nadat de NAVO het fonds afgelopen oktober had aangekondigd tijdens een top in Madrid, werkte het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse kandidatuur uit samen met Defensie en techbedrijvenorganisatie Techleap.nl. Ook Luxemburg werd genoemd als nieuwe vestigingsplaats. Waar het fonds gevestigd wordt, is nog niet bekend. Eerder meldde het Financieele Dagblad Amsterdam als mogelijke bestemming. Het investeringsfonds zal komende zomer tijdens de NAVO-top in Vilnius officieel worden gelanceerd.