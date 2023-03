Inspectie onderzoekt besluit politie om niet in te grijpen na vondst kinderporno bij verdachte moord Gino

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld naar de reactie van de politie op het vinden van kinderporno bij Donny M. Dat heeft de inspectie dinsdag bekendgemaakt. In 2021 trof de politie al beelden aan op M.’s telefoon, die ervan verdacht wordt in juni 2022 de 9-jarige Gino te hebben misbruikt en vermoord. De politie stelde toen geen onderzoek naar hem in.

Pas nadat M. als verdachte werd aangemerkt in de zaak rond Gino, heeft de politie de kinderporno betrokken in het onderzoek. De Inspectie heeft nu nieuwe informatie gekregen over de handelswijze van de politie, en wil daarom weten „hoe de politie na de vondst van de kinderporno op de telefoon haar afwegingen heeft gemaakt en haar werk heeft uitgevoerd.” Na dit oriënterende onderzoek zal de Hoge Raad bepalen of er ook een onderzoek komt naar het handelen van het OM, dat de leiding heeft in strafzaken.

In 2022 werd Gino van der Straeten ontvoerd terwijl hij buiten speelde in Kerkrade. Justitie verdenkt de toen 22-jarige M. ervan de jongen te hebben meegenomen naar zijn huis in Geleen, 25 kilometer verderop. In 2017 werd M. ook al veroordeeld voor seksueel misbruik van een minderjarige jongen.

