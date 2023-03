‘Ik zat niet zo lekker in mijn vel’, zegt kunstrijdster Lindsay van Zundert bij de start van het WK

Opeens was er „een gat”, zegt kunstrijdster Lindsay van Zundert (18) terugblikkend op de afgelopen zomer. Vorig seizoen had ze haar drukste sportjaar ooit. Een NK, EK, WK en natuurlijk: de Olympische Winterspelen in Beijing, waar ze als eerste Nederlandse kunstrijdster in 46 jaar aan deelnam. „Het is heel veel geweest. Veel media, veel druk.”

Wanneer alles achter de rug is, denkt Van Zundert: wat nu? „Voor mij was het heel moeilijk om hogere doelen te stellen na de Spelen.” Ze zegt in de zomer zelfs tegen haar moeder dat ze wil stoppen, al denkt ze nu dat ze het niet echt meende. „Het was meer: ik zat niet zo lekker in mijn vel.”

Deze woensdagochtend (Nederlandse tijd) begint Van Zundert aan haar derde WK kunstrijden, in het Japanse Saitama. „Ik kijk er heel erg naar uit”, vertelt ze een dag eerder aan de telefoon.

„Wat ik voor Lindsay hoop is dat ze een foutloze korte kür rijdt”, zegt Thomas Kennes, een van haar twee coaches.

Een podiumplek is voor Van Zundert niet realistisch: daarvoor is het deelnemersveld te sterk. Ook nu topfavoriet Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne voor het tweede jaar op rij niet mag meedoen, is er nog genoeg concurrentie over uit landen als Japan, Zuid-Korea of de Verenigde Staten. Maar als Van Zundert bij de top-24 (van de 30 rijdsters) eindigt, mag ze vrijdag ook de vrije kür rijden. Kennes is optimistisch: „Ik zie een meisje dat heel graag wil en bereid is hard te werken.” Vorige maand schaatste ze op het NK nog het hoogste puntentotaal van haar carrière bij elkaar (176.84).

De Nederlandse top

Van Zundert is zo’n beetje in haar eentje de top van het Nederlandse kunstschaatsen. Op het NK, een Challenge Cup-wedstrijd die ook als Nederlands Kampioenschap fungeerde, was ze de enige TeamNL-deelnemer bij de vrouwen die überhaupt gekwalificeerd was.

Maar ondanks die riante sportieve positie heeft ze geen rustig jaar gehad. Tegen de NOS vertelt ze in november over een ‘geldcrisis’ waardoor haar carrière op losse schroeven zou staan: „Financieel is het bijna niet meer op te brengen”. Ze krijgt het aanbod om bij het nieuwe Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden in Heerenveen te gaan trainen, maar dat slaat ze af, omdat ze niet zo ver van haar familie in het Brabantse Etten-Leur wil wonen.

En dan was er dus nog die ‘dip’ na de Spelen, waar ze op de achttiende plek eindigt. Kennes, haar coach, vindt zo’n dip trouwens helemaal niet vreemd. „Veel topsporters hebben dat. De Spelen zijn het allerhoogst haalbare. Als je er eenmaal hebt gestaan, hoe kun je dat nou overtreffen?” Als Van Zundert de mogelijkheid krijgt om twee prestigieuze Grand Prix’ te schaatsen, vindt ze haar ‘hogere doelen’ weer terug, vertelt ze.

Voor Kennes, die met 2,5 jaar nog relatief kort coacht, was het „een leermoment”, zegt hij. De les: „Haar de ruimte te geven. Om te zorgen dat ze de tijd heeft om te verwerken wat er allemaal is gebeurd.”

Die ruimte kreeg Van Zundert ook toen ze dit jaar opnieuw carnaval ging vieren. Kennes: „Ik ben niet een coach die haar leven gaat bepalen.”

Vorig jaar deed Van Zundert dat ook. Waar ze voor de Spelen veel meer in de luwte bleef, kwam het haar nu op kritiek te staan, ook omdat ze tijdens het feest enkele weken voor het WK in het Franse Montpellier een coronabesmetting opliep. „Daar baalde ik van”, zegt Kennes. „Maar ze had de Spelen net gedaan, het belangrijkste van dat seizoen zat erop.”

Van Zundert zelf tilt er niet zo zwaar aan. „Wat had ik nog zo kort van tevoren kunnen bijleren of veranderen? Dit jaar ben ik ook gaan carnavallen. Wat maakt die ene avond uit? En natuurlijk let ik wel op. Je kunt ook een leuke avond hebben zonder alcohol.”

Zoektocht naar geld

Inmiddels zijn geldzorgen in elk interview met Van Zundert vaste prik. Keer op keer vertelt ze over de zoektocht naar geld, naar sponsoren.

Van sportkoepel NOC-NSF krijgt ze niet veel, zegt Van Zundert. Een zogeheten A-status, met bijbehorende toelage, heeft ze (nog) niet.

Wel wordt ze sinds zes jaar ondersteund door de Stichting Kunstrijden Nederland, opgericht door voormalig Nederlands kampioen Joan Haanappel, nadat ze op twaalfjarige leeftijd werd ‘ontdekt’ door bestuurslid Sjoukje Dijkstra, de olympisch kampioene van 1964. „Ik dacht: wat een leuke rijdster. Ze heeft personality, presentatie, iets wat niet veel rijdsters hebben”, zegt Dijkstra.

Toch heeft de stichting, die naast Van Zundert verschillende jongere kunstschaatsers ondersteunt, beperkte mogelijkheden, zegt Dijkstra. Tot haar teleurstelling is het vinden van sponsoren zelfs na Van Zunderts deelname in Beijing lastig. „Ik dacht dat het zou helpen, maar het geld hapert nog steeds.”

IJs is duur, aldus Haanappel. Op de Uithof in Den Haag mag de stichting gratis gebruik maken van de baan. „Maar in de zomer, als De Uithof dicht is, betaal ik 4.500 euro voor vijf dagen in Den Bosch.”

Zelf is Van Zundert een crowdfundactie begonnen. ‘Alle beetjes helpen!!’, schrijft ze op de site, waar inmiddels een kleine 16.000 euro is binnengekomen.

Waarom gaat ze eigenlijk niet naar Heerenveen, om bij het Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden te trainen, waar alles is geregeld? Zo makkelijk is dat niet, zegt Kennes. „Kunstschaatsen doe je alleen met coaches die je vertrouwt. En daarbij is er de afstand, de thuissituatie. Ze komt uit een superhechte familie die dag in, dag uit voor elkaar klaar staat. Daar kun je haar niet uithalen. Dan zou ze heimwee krijgen.”

Saillant is dat juist deze dinsdag bekend werd dat bondscoach Aljona Savchenko, die is aangetrokken voor het nieuwe trainingscentrum, na minder dan een jaar vertrekt. Savchenko – een Duitse met Oekraïense wortels die in 2018 nog olympisch goud won in het paarrijden – bleek volgens schaatsbond KNSB „niet de juiste vrouw op deze plek”. Wat precies de reden is voor het vertrek is nog onduidelijk.

Dijkstra kijkt er niet van op, vertelt ze: „Een bondstrainer werkt niet in het kunstrijden. Het is een individuele sport, alles draait om de band met je coach”. Kennes: „Ik zeg niet dat Heerenveen niet kan slagen. Maar het trainingscentrum verkeert wel in onzekerheid. De keuze van Lindsay om niet te gaan wordt in dit geval bevestigd.” Zelf vindt Van Zundert dat ze op dit moment „gewoon goed” zit. „Ik maak mijn eigen keuzes. Zo ben ik hier ook gekomen.”