Hoe nu ook in China de Nederlandse machinebouwer NTS in het centrum staat van de geopolitieke spanningen

‘Het is geen echte, maar zo ziet een wafer er ongeveer uit”, zegt Bas Kreukniet, directeur van de Nederlandse machinebouwer NTS Mechatronics Shanghai. Vol trots laat hij het schijfje zien, in zijn brandschone fabriek, waar zo’n 130 mensen werken.

Hij draagt een speciale jas, om zo min mogelijk stofdeeltjes te verspreiden. Voordat hij de fabrieksruimte in stapt, loopt hij over een blauwe mat van kleefplastic. Daar blijft het stof onder zijn schoenen op achter.

Wafers zijn dunne, glimmende schijven silicium, waarvan microchips worden gemaakt. De opbouw ervan gaat laag voor laag, en ze moeten in elk stadium getest worden. Daarvoor haalt een robot ze uit de ene machine en plaatst ze in een andere.

„Die robots maken wij”, zegt Kreukniet. Ze worden verkocht aan de paar grote chipmachinefabrikanten die de wereld rijk is.

Kreukniet kwam in 2005 naar Shanghai. „We begonnen hier met z’n vijven.” NTS, ooit een belangrijke leverancier van Philips, heeft zijn hoofdkantoor in Eindhoven. In de Chinese stad bouwt het bedrijf onder meer delen van machines die gebruikt worden voor de productie van microchips.

Daarmee staat NTS meteen ook midden in het centrum van de geopolitieke spanningen. Een van de klanten is ASML, dat van de Nederlandse overheid onlangs een verbod kreeg op export van zijn meest hoogwaardige DUV-machines naar China. Eerder al verbood Nederland de export van de nog geavanceerder EUV-machines naar dat land.

China geldt namelijk steeds meer als concurrent en vijand van het Westen. Vooral de VS zetten alles op alles om te zorgen dat de Chinezen geen toegang krijgen tot de meest geavanceerde technieken om chips te maken. Het argument is dat China die chips kan gebruiken in wapens, maar de VS willen ook graag een technologische voorsprong op China houden.

Zware druk

De Amerikanen oefenden dan ook zware druk uit op de Nederlandse overheid om levering van ASML’s geavanceerde machines aan China tegen te gaan. Ook met de Chinezen had Nederland veel contact. Zij hamerden erop dat de Amerikaanse wensen niet in Nederlands belang zijn.

Dit soort spanningen maakt het er voor Kreukniet in Shanghai niet makkelijker op. En dan nam Amerika in februari ook nog de zogeheten Chips Act aan, een stimuleringsprogramma waarbij de overheid 50 miljard dollar (46 miljard euro) steekt in de ontwikkeling van de eigen chipsindustrie, op Amerikaanse bodem. Bedrijven die van dat programma gebruik willen maken, mogen geen nieuwe investeringen doen in China.

Blijft het in dat klimaat voor westerse klanten dan nog wel interessant om delen van hun machines in China te laten produceren? „In elk geval eisen al onze klanten inmiddels dat we ook back-upproductiefaciliteiten hebben”, zegt Kreukniet. Als de productie in China om een of andere reden stilvalt, moet NTS kunnen garanderen dat het vanuit een ander land alsnog kan leveren. NTS Group (1.900 werknemers) heeft ook vestigingen in onder meer Tsjechië en de VS.

Er speelt meer. „Onze klanten kijken naar allerlei risicofactoren”, zegt Kreukniet. Als je vroeger een analyse van de risico’s maakte, legt hij uit, waren er eigenlijk maar twee grote: de koers van de dollar en IP-protectie. „Nu zijn daar nog een stuk of vijf factoren bijgekomen. Dat zijn er toch echt een paar te veel voor de meeste bedrijven.”

Zo is er nog het risico van een Chinese blokkade van Taiwan. Zo’n actie zou zeer waarschijnlijk leiden tot brede handelssancties tegen China. En wat gebeurt er als het land wapens aan Rusland gaat leveren? Ook zijn klanten banger geworden dat kennis over de bouw van chipmachines weglekt naar Chinese partijen als onderdelen ervan in China worden gemaakt.

Complexiteit onderschat

Het is al met al de vraag hoelang bedrijven in deze gevoelige sector nog speelruimte hebben om zowel aan China als aan de VS te leveren. NTS wil graag meer voor de Chinese markt produceren, maar dat is niet zo eenvoudig. In China zijn nog niet zo veel bouwers van machines voor de productie van chips.

„Ook internationaal gaat het maar om een heel klein groepje grote spelers”, zegt Kreukniet.

„De Chinese overheid gooit er nu miljarden tegenaan om de sector verder te ontwikkelen, maar de meeste bedrijven onderschatten de complexiteit van het proces”, aldus Kreukniet. „Je moet bijvoorbeeld enorm secuur zijn. Het gaat om een precisie van nanometers; en een nanometer is maar één miljoenste millimeter.”

Dit jaar verloopt tot nu toe moeilijk voor NTS: niet alle personeel is volledig aan het werk. Maar hoe ging het dan in 2022, toen Shanghai maandenlang in lockdown was?

„Fantastisch, het beste jaar ooit”, is het verrassende antwoord. Toen was de wereldwijde vraag naar microchips enorm, en daarvan profiteerde NTS volop. „Onze omzet is in de afgelopen drie jaar verdrievoudigd”, aldus Kreukniet.

Ook al liet de overheid van Shanghai zich vorig jaar van haar „meest onbetrouwbare kant” zien. „De lockdown zou eerst vier dagen duren. We hadden onze mensen daarom gevraagd om die paar dagen in de fabriek te blijven slapen.” Dat deden ze, aanvankelijk op bubbeltjesplastic en karton.

Maar die vier dagen werden er zeventig. „Niemand wist van dag tot dag waar hij aan toe was. Toch lukte het om de toelevering op orde te houden, en eindproducten naar de klanten te sturen”, zegt Kreukniet trots.

De lockdown heeft het vertrouwen van veel buitenlandse bedrijven in de overheid van Shanghai wel ernstig geschaad. De Europese Kamer van Koophandel in Shanghai verloor in de drie jaar dat het zero-Covidbeleid in China van kracht was, zo’n 25 procent van zijn leden. Het is de vraag of die bedrijven ooit nog terugkomen.

„Klanten zijn erg geschrokken van vorig jaar”, zegt Kreukniet. „Het imago van betrouwbare partner dat China in dertig jaar heeft opgebouwd, is in drie maanden lockdown volledig vernield.”