Geen treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven tot en met maandag wegens dassen

Vanwege schade aan het spoor rijden er zeker tot en met komende maandag geen treinen tussen Den Bosch en Eindhoven. Dat meldt spoorbeheerder ProRail dinsdagmiddag. Dassen hebben ter hoogte van Esch onder de rails gegraven, waardoor die kunnen verzakken.

Het traject tussen Den Bosch en Eindhoven is een belangrijke verbinding tussen het noorden en zuiden van Nederland. Reizigers tussen Utrecht en Limburg zullen nu naar alternatieve reisroutes moeten zoeken. De NS zet extra bussen in, ook kunnen passagiers omreizen via Tilburg. De extra reistijd kan 30 tot 60 minuten bedragen.

Oplossing onduidelijk

De problemen zullen zeker tot en met komende maandag aanhouden, maar wanneer ze precies zijn opgelost weet ProRail nog niet zeker. „De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig van bevoegd gezag.” Behalve passagiers treffen de problemen ook het goederenvervoer.

ProRail-topman John Voppen baalt ervan dat het bedrijf niet meer kan doen. „Er is echt meer ruimte nodig om sneller actie te kunnen ondernemen”, schrijft hij in een verklaring. „We zijn hierover uiteraard in spoedoverleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.”

Het is niet de eerste keer dat dassen zorgen voor langdurige treinuitval. Tot eind april rijden er geen treinen tussen Workum en Stavoren, omdat dassen daar een burcht hebben gegraven. ProRail legt daar nu een kunstburcht aan waarmee het bedrijf hoopt de dassen tot verplaatsing te kunnen verleiden. Pas als dat is gelukt, kan het getroffen spoor versterkt worden, waarna de treinen weer kunnen rijden.