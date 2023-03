Flinke stijging van kinderen die Kindertelefoon benaderen over emotionele problemen

De Kindertelefoon voerde afgelopen jaar een stuk meer gesprekken met kinderen met emotionele problemen dan vóór de coronacrisis. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de organisatie. Vorig jaar belden of chatten kinderen 67 keer per dag over emotionele problemen, ten opzichte van 47 keer per dag in 2019; een stijging van 40 procent. Over het algemeen nemen meisjes iets vaker contact op dan jongens, maar volgens de organisatie wordt dat verschil de afgelopen jaren steeds kleiner. De Kindertelefoon constateert al sinds 2021 een stijging.

De Kindertelefoon voert gemiddeld in totaal zo’n duizend gesprekken per dag. Kinderen tussen acht en achttien jaar bellen of chatten het meest over onderwerpen als seksualiteit, emotionele problemen, thuissituaties, liefde en pesten. Jongeren van 18 tot 25 jaar kunnen terecht bij de zogenoemde Alles Oké? Supportlijn, daar zijn emotionele problemen het meest besproken onderwerp.

Directeur Roline de Wilde ziet dat kinderen de laatste tijd steeds vaker willen praten over stress en prestatiedruk. „We horen al van kinderen zo jong als acht jaar oud dat ze kampen met stress op school of druk van hun ouders. Bij oudere kinderen zien we die problemen vaker opstapelen. Ook maken ze zich vaker zorgen over de toekomst.”

Maatschappelijke problemen

Onder emotionele problemen vallen onder meer stress en eenzaamheid, maar ook zelfbeschadiging, depressies en zelfdoding. „Wij zien over de hele linie een toename en het neemt niet af”, zegt De Wilde. „Iedereen dacht dat het na de coronamaatregelen wel af zou nemen, maar het aantal gesprekken over deze onderwerpen ligt substantieel hoger dan voor corona.”

Maatschappelijke onderwerpen zoals klimaatverandering, inflatie en de oorlog in Oekraïne spelen ook een rol in de emotionele problemen, met name bij oudere kinderen en jongvolwassenen. „Daar komt ook veel schaamte bij kijken. Jongeren voelen, mede door sociale media, een druk dat dit de leukste tijd van hun leven moet zijn. Daarom is er voor sommigen een drempel om hulp te zoeken. Veel meer jongeren worstelen met mentale problemen dan de mensen om hen heen doorhebben. Daarom is het belangrijk om emotionele problemen bespreekbaar te maken.”

Vooral meisjes

Vorig jaar publiceerden de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport Health Behaviour in School-aged Children, waaruit bleek dat de mentale gezondheid van meisjes in Nederland de afgelopen vier jaar sterk is verslechterd. Het cijfer dat meisjes in het voortgezet onderwijs aan hun leven gaven was in 2017 een 7,3, in 2021 was dit gezakt naar 6,7. Het was de eerste keer in twintig jaar dat dit cijfer onder de zeven is gekomen.

Uit het onderzoek bleek zowel de coronacrisis als prestatiedruk invloed te hebben op het mentale welbevinden van jongeren. Tussen 2001 en 2021 is het percentage jongeren dat druk en stress ervaart door school bijna verdrievoudigd. Ook hier ging het vooral om meisjes: 54 procent tegenover 36 procent van de jongens. Volgens de onderzoekers was er sprake van een „ongekende daling” in de mentale gezondheid.