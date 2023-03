In ‘Het zit in mijn hart’ gebeurt zoveel dat de voorstelling erbij inschiet

De ontroerendste momenten van Het zit in mijn hart zijn als de acteurs van de Hengelose theatergroep KamaK met elkaar praten over wat acteren is, en hoe hun eigen emoties overlopen in de figuren die ze aan het spelen zijn. De vorm van de hybride documentaire van beeldend kunstenaar en filmmaker Saskia Boddeke leent zich daar goed voor.

Boddeke kreeg het idee voor haar film nadat ze hun voorstelling Furia (2018) had gezien, een gestileerd liefdesverhaal waarin de zeven hoofdzonden voorbijkomen. Maar Het zit in mijn hart is geen gewone toneelverfilming. We krijgen via interviews en momenten waarop filmcamera, geluid en clapperboard in beeld zijn een gelaagd en transparant (maar nog steeds in scène gezet) beeld van het creatieve proces.

Complete scènes werden voor de film opnieuw geënsceneerd, in lommerrijke landschappen en luisterrijke tableaus die doen denken aan het werk van cineast Peter Greenaway. Dat is dan ook weer niet zo gek, want Boddeke is de echtgenote en vaak creatief partner van Greenaway, en na het zien van haar eigen werk (bijvoorbeeld ook het filmportret Het Greenaway Alfabet uit 2017) kun je je afvragen of zij niet eigenlijk een grotere kracht is achter zijn eclectische filmwerken met kaders-in-kaders, snedige terzijdes en schilderkundige composities dan tot nu toe bekend. Ook Het zit in mijn hart put uit die filmische gereedschapskist.

Theatergroep KamaK maakt al meer dan een kwart eeuw onder artistieke leiding van Oscar Wagenmans voorstellingen met acteurs met een verstandelijke beperking. Dat de acteurs een beperking hebben is wat de film bijzonder maakt. Maar het is niet waar hij over gaat, vergelijkbaar met de dansfilm A Way to B van Clara van Gool en Jos de Putter die nu in de filmtheaters draait. Tegelijkertijd confronteert Boddeke de toeschouwers met de vraag of hun nieuwsgierige, latent voyeuristische blik ooit helemaal kan verdwijnen. Er gebeurt in Het zit in mijn hart zoveel – in beeld en backstage-scènes – dat het verhaal van de voorstelling zelf er eigenlijk een beetje bij inschiet.

Documentaire Het zit in mijn hart Regie: Saskia Boddeke. Met: Patrick ten Arve, Anne Aalderink, Ayle Albert de la Bruhèze, Marian Janssen, Tim Assen. Lengte: 86 minuten. ●●●●●

