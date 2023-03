Drie uur stoïcijns wreken is zelfs voor Keanu Reeves te lang

De kijker wordt in John Wick Chapter 4 nog heel kort herinnerd aan de oorsprong van de wraaktocht van de door Keanu Reeves vertolkte stoïcijnse killer. John Wick wilde ooit uit het vak stappen toen hij de liefde van zijn leven vond. Maar haar dood door kanker en de moord op zijn puppie door Russische gangsters gaven hem een motief om het op te blijven nemen tegen de High Table, een gilde van moordenaars met unieke archaïsche wetten en mores.

Wick is in de laatste twee delen vogelvrij verklaard, er staat een bedrag van tientallen miljoenen dollars op zijn hoofd. Maar elke keer is hij zijn belagers te slim af en weet hij in virtuoos gechoreografeerde, veelal op Aziatische leest geschoeide vechtscènes hele legers zwaarbewapende bad guys uit te schakelen. Vaste ingrediënten, zoals de overdreven geluidseffecten en het ironische acteren, hebben de reeks de afgelopen negen jaren een trouwe schare fans opgeleverd. Een spin-offserie over het New York Continental – een ‘safe place’ voor huurmoordenaars – en een aparte film die meer leert over de Russische roots van John Wick zijn in de maak.

De reeks lijkt in dit Chapter 4 een beetje te bezwijken onder zijn eigen succes. Regisseur Chad Stahelski, die alle delen tot nu toe maakte, had ditmaal 100 miljoen dollar te besteden – drie keer het budget van het origineel – en laat John Wick als een soort James Bond naar diverse continenten reizen: van Jordanië tot Osaka, van Berlijn tot Parijs. Het waarom van deze excursies is zelden écht duidelijk, net zo min als het motief van nieuwe schurk De Markies (Bill Skarsgård) om John Wick dood te wensen. Waar de eerste drie films doorlopend voortbouwden aan een eigen mythologie, zijn belangrijke personages zoals collega-killer Halle Berry of Russische ‘moeder’ Anjelica Huston in deel 4 opeens verdwenen. Mogelijk is het vertrek van scenarist Derek Kolstad, die tekende voor de eerste trilogie, hier debet aan.

Het grootste probleem is echter de lengte van bijna drie uur, een opmerkelijke keuze die regisseur Stahelski inhoudelijk op geen enkele manier weet te rechtvaardigen. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, zeker in het actiegenre. De losse scènes imponeren en zijn stuk voor stuk prachtig vormgegeven – met extra credits voor de achtervolging door een hippe Duitse club en een gevecht tussen het voortrazende verkeer bij de Arc de Triomphe. Maar zeker de finale in de Franse hoofdstad wordt zo eindeloos lang opgerekt dat de kijker aan het slot van de film vooral murw gebeukt in zijn stoel hangt.

Actie John Wick Chapter 4 Regie: Chad Stahelski. Met: Keanu Reeves, Ian McShane, Bill Skarsgård, Donnie Yen. Lengte: 169 minuten. ●●●●●

