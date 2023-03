Bij ‘Succession’ vechten ze elkaar nu echt de tent uit

‘We kunnen niet eeuwig doorgaan met deze bullshit.” Tijdens een etentje laat op de avond probeert Kendall Roy een einde te maken aan het gevecht met zijn vader, de machtige Logan Roy. Kendall deed een couppoging om het mediaconglomeraat Waystar Royco van zijn vader over te nemen, maar zoals hem zo vaak overkwam, ging hij ten onder aan hoogmoed. Het voorstel aan zijn vader: koop me uit en ik verdwijn. Logan weigert. „Misschien wil ik je in de buurt houden. Je kunt de post doen.” Hij sluit op ingetogen wrede manier af: „Fuck off, kiddo.” Rot op, jochie.

De magistrale scène uit het vorige seizoen van Succession bevat nog meer vernedering van een verslagen zoon door een teleurgestelde vader. Maandag 27 maart begint de laatste reeks afleveringen van Succession en wordt duidelijk hoe dit familiedrama afloopt. Veel langer kan het ook niet duren: de spanning tussen vader en zoon in de serie kookt steeds heftiger over in de relatie tussen de acteurs Brian Cox en Jeremy Strong buiten de set.

In Succession is Kendall de ‘chosen one’ van de Roy-kinderen: hij zou het bedrijf ooit overnemen, maar nooit weet hij vaders verwachtingen waar te maken. Het ene moment toont hij zich lachwekkend arrogant, het andere moment is hij het kleine jongetje dat overal bang voor is. Niet gemaakt voor de top, niet geschikt als opvolger. Vader Roy speelde Kendall ook uit tegen broer Roman en zus Siobhan, die elk ook een gooi naar de troon doen en ongeschikt blijken.

Het gespannen gesprek toont in een notendop de gespannen relatie tussen de twee belangrijkste personages uit de met prijzen overladen serie. De opvolgingsstrijd om het imperium van Logan gaat nu tot een ontknoping komen. Bedenker Jesse Armstrong besloot dat het vierde seizoen het moment is om een einde aan de serie te breien. Dat Succession stopt is niet alleen goed voor kijkers die toe zijn aan een afgerond verhaal, maar misschien ook voor de mannen die vader en zoon spelen.

Clash

Beide acteurs hebben een fundamenteel andere kijk op het acteervak. De Amerikaanse Jeremy Strong (44, Kendall Roy) gelooft heilig in ‘method acting’, een vorm van acteren waarbij iemand ook buiten de opnames verdwijnt in zijn rol. „Voor mij is de inzet leven en dood”, zei de acteur eind 2021 in een geruchtmakend artikel in The New Yorker. De pijn van Kendall is daarom zijn pijn. Om de eenzaamheid van zijn personage te behouden wil hij liever niet repeteren met zijn tegenspelers.

De Schotse Cox (76, Logan Roy) vindt dat pretentieuze onzin, liet hij in hetzelfde stuk weten. Hij verpakte het in vaderlijke bezorgdheid. „Hij moet wat aardiger voor zichzelf zijn, en zo aardiger voor iedereen.” Ook Kieran Culkin, die een andere zoon speelt, deelde zijn irritaties over Strongs werkwijze.

Het stuk zorgde voor opschudding: is Strong echt een wereldvreemd figuur die zichzelf veel te serieus neemt en het zijn collega’s moeilijk maakt? De suggestie werd gewekt dat de acteur onvoldoende snapt dat het allemaal maar spielerei is. Er kwam een tegenreactie: bevriende collega’s uit Hollywood, onder wie Anne Hathaway en Jessica Chastain, zagen een vilein artikel waarin Strong onterecht voor lul werd gezet. Zo voelde hij het zelf ook. Ruim twee jaar later is de wond nog niet helemaal geheeld en vertelt hij in een interview met GQ dat hij veel schaamte voelde in de nasleep.

Nieuwe ronde

Nu de pr-campagne voor het vierde en laatste seizoen op volle toeren draait, gaan beide acteurs via de pers nog een keer met elkaar in discussie. Cox lijkt met plezier zijn televisiezoon aan te pakken. Dat Strong nooit uit zijn rol stapt is „fucking irritant”, zegt hij tegen Town & Country Magazine. „Strong is getalenteerd. Hij heeft een gave. Vier dat. Ga naar je trailer en neem wat marihuana.”

Strong lijkt te snappen dat hij een publieke ruzie met de geliefde acteerveteraan niet kan winnen en pakt het politieker aan. Er waren volgens hem geen crisisgesprekken nodig toen de opnames van het laatste seizoen begonnen. „Brian Cox heeft het recht verdiend om te zeggen wat hij wil.” Maar aan zijn acteermethode gaat hij niks veranderen. „Ik ga nog steeds doen wat nodig is. Dat is niet hetzelfde als andere mensen volledig overrompelen. Ik denk dat het zeer weinig impact op anderen heeft, behalve wat ze er zelf op willen projecteren.”

Gezien het eindresultaat halen Strong en Cox het beste in elkaar naar boven. Mogelijk tilt hun authentieke irritatie het spel nog verder omhoog. En zelfs als dat niet zo is: het gedoe achter de schermen geeft Succession voor de kijkers een extra smeuïge laag.

Aan het begin van het vierde seizoen heeft Kendall eindelijk Roman en Siobhan naast zich staan, ondanks eerdere conflicten. Ook hier speelt een familie-dynamiek waar Strong in interviews over spreekt. Natuurlijk is er respect en liefde. Maar, voegt hij eraan toe: „Je vindt de mensen van wie je houdt niet altijd leuk.”

Het slotseizoen van Succession begint op maandag 27 maart bij HBO Max.

