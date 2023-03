Bij Marvel stapelen de tekenen van verval zich op

Directeur Kevin Feige ziet Marvel nog wel tachtig jaar superheldenfilms maken, liet hij onlangs weten. En waarom ook niet? Zijn 31 superheldenfilms verdienden bijna 29 miljard dollar, Marvel domineert al zo’n vijftien jaar de bioscoop en is een uitdijend universum van films, tv-series, animatie, strips en merchandise. De acquisitie van Marvel door moederbedrijf Disney – voor 4 miljard dollar in 2009 – lijkt inmiddels het koopje van de eeuw. Andere filmstudio’s zijn stikjaloers.

Toch stapelen de tekenen van verval zich nu ook op. De voorheen positieve filmpers is zelden meer te spreken over nieuwe Marvelfilms, woorden als ‘Marvelmoeheid’ en ‘overload’ zijn niet van de lucht. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, waarin Marvels kleinste superheld zich in het quantumrijk waagt, presteert ondermaats: in Nederland verdient een niche-film als Tár na vier weken al meer recette. Met circa 450 miljoen dollar opbrengst wereldwijd is Quantumania nauwelijks uit de rode cijfers.

Meerjarenplan

Dat is extra pijnlijk omdat Marvel met deze film ‘Fase 5’ begint: net als voorheen de Sovjet-Unie werkt Marvel in meerjarenplannen. In Quantumania wordt superschurk Kang the Emperor geïntroduceerd, de grote eindbaas die in 2025 en 2026 de strijd aanbindt tegen Marvels superheldenteam The Avengers in twee films – Avengers: The Kang Dynasty en Secret Wars – die geacht worden vele miljarden op te brengen. Zoals in Fase 3 (2018- 2019), toen de Avengers het in Infinity War en Endgame opnamen tegen superschurk Thanos die uit milieuoogpunt de helft van al het leven wilde uitroeien. Die dubbelklapper leverde bijna 5 miljard dollar op; Endgame is na Avatar de lucratiefste film ooit.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Marvel dat huzarenstukje straks herhaalt; de planners moeten terug naar het tekenbord. Na vijftien jaar is de spandex te ver opgerekt en dreigt het immer uitdijend universum te imploderen. Directeur Bob Iger van moederbedrijf Disney lijkt zich van dat gevaar bewust: hij zette onlangs de voet op de rem. Disney wil opnieuw evalueren welke superhelden nieuwe films verdienen. Kwaliteit moet voorop staan, niet volume.

Fanboy

Wellicht moet ook de succesformule van Marvel op de helling: het Marvel Cinematic Universe, een briljant idee van ‘fanboy’ Kevin Feige. Hij kwam in 2007 op 33-jarige leeftijd aan het roer bij Marvel, dat in 1999 nipt aan een faillissement was ontsnapt door zijn populairste superhelden aan filmstudio’s te verkopen: Spider-Man aan Sony, X-Men en Fantastic Four aan Fox. Marvel hield wel vast aan de merchandise, wat het bedrijf na succesvolle filmreeksen rond de X-Men en Spider-Man in de jaren tien weer solvent maakte.

De volgende stap was zelf films te gaan maken; Feiges plan was om minder bekende superhelden – nerdy playboy Iron Man, de door ‘anger issues’ geplaagde Hulk, patriot Captain America, de bombastische dondergod Thor – apart te introduceren met een solofilm, te beginnen met Iron Man in 2008. Waarna ze in 2012 na veel gebakkelei in ensemblefilm The Avengers een team vormden om de aarde te redden. Waarna weer solofilms zouden volgen met nieuwe superhelden – Black Panther, Captain Marvel, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy. Met weer een ensemblefilm.

Al die films spelen zich af in een gedeeld ‘Marvel Cinematic Universe’ (MCU): ze vormen een soort tv-serie met een huisstijl die wordt bewaakt door ‘show runner’ Kevin Feige. Regisseurs hebben een beperkte ruimte voor eigen accenten: Marvels bandbreedte varieert van onschuldige camp tot soapachtige grandeur. Geweld is bloedloos, seks (vrijwel) taboe.

Het MCU bleek een geweldig succes, met 2019 als topjaar. Dat was tevens het jaar dat Marvel afscheid nam van aartsvader Stan Lee, bedenker van onder andere Spider-Man. Lee draafde – in 2019 postuum – in elke Marvelfilm op met een cameo (kort optreden). Zonder zijn mascotte ging het bergafwaarts met Marvel. Fase 4 was dankzij de Covid-epidemie geen succes, maar ook door matige films rond Black Widow, Shang-Chi en Eternals. Dat was ook beleid: om streamingdienst Disney+ van het moederbedrijf tot een succes te maken, stak Marvel zijn energie even in prestigieuze tv-series als Loki en Wandavision.

Multiversum

In die tv-series zette Marvel de poorten van het multiversum open. Een hip idee: multiversum-film Everything Everywhere All At Once won onlangs zeven Oscars. Het concept van een oneindig aantal alternatieve realiteiten breidt de speeltuin van de superhelden flink uit: na de aarde en het heelal valt nu een oneindig aantal realiteiten te redden. Het verlost Marvel ook van verhalende bagage die elke serie na verloop van tijd gaat hinderen. Fans eisen consistentie: wie in de ene episode vijand is kan niet zomaar vriend zijn. Is dat voor een plot nodig, dan moet je dus uitleggen hoe het zo kwam – en zo verzanden veel series na verloop van tijd in achtergrond, subplots en insidergrappen die alleen echte fans nog boeien. In een multiversum kan je daarentegen zomaar opnieuw beginnen of totaal nieuwe wegen inslaan: het is in een alternatieve realiteit nietwaar?

Nadeel is dat het wel narratieve luiheid in de hand werkt en de emotionele impact vermindert. Als alles kan, doet niets ertoe. Die vrijblijvendheid van het multiversum speelt Marvel nu al parten.

Een ander probleem is dat Marvels multiversum vooral Disneys bedrijfsbelangen dient. Toen Sony zijn held Spider-Man terugverkocht aan Marvel – een eigen filmserie met acteur Andrew Garfield bleek een flop – werd ‘Spidey’ in 2016 soepel als een soort stagiair aan The Avengers toegevoegd. Andere nieuwkomers hebben daar weinig te zoeken. Zo beschikt Disney na de overname van studio Fox in 2019 over The X-Men, The Fantastic Four, Deadpool en Blade. Die aan Marvels Cinematic Universe toevoegen is als een kubus in een ronde holte hameren. Toch is dat het plan.

Neem Deadpool, bij Fox een cultfiguur als vuilbekkende en bloeddorstige sybariet die zich door zijn vriendin met een voorbind-dildo laat nemen. Niet echt des Marvels, toch maakt Deadpool daar in 2024 zijn debuut. Wordt Deadpool dan braaf of Marvel stout? Of neem de X-Men, die opereren in een wereld waar superkrachten enge mutaties zijn en superhelden gediscrimineerde outcasts. Hoe verhoudt zich dat tot Marvels volkshelden? Of neem half-vampier Blade, die met een samoeraizwaard vampiers onthooft. Hij heeft in 2025 een Marvelfilm: betekent dat een invasie van vampiers en weerwolven in het Marvel Cinematic Universe?

Dat wordt dan wel erg druk en vormloos. Het lijkt beter om ze onder te brengen in gescheiden filmwerelden met eigen regels, toon en stijl. Maar dat vereist een cultuuromslag bij Marvel, wat lastig is na vijftien jaar onafgebroken succes.

Toch moet er iets gebeuren. Ook Disney weet hoe imperia vaak ten onder gaan: eerst heel geleidelijk, dan heel snel.

